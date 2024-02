Jak se připravujete na zimní výpravy do divočiny?

Jak se obléct do zimy a chladu

Horské prostředí může mít hned několik podob – může se jednat o holé zasněžené vrcholky, ale i husté lesy, které budou v zimních podmínkách hůře schůdné. Ať už se chystáte na náročný trek, nebo jen na běžnou procházku do lesa ve vyšších polohách, je vhodné mít obuv a oblečení, jež Vás ochrání proti chladu, ale také vlhkosti, nerovnostem povrchu nebo příliš nízkému tření apod.

Jakou obuv zvolit v zimě do přírody

Velmi důležité je tak mít na sobě kvalitní obuv s dostatečnou izolací a ideálně prodyšnou vrstvou a vrstvou která nepropouští vlhkost. Pořídit si proto můžete například zimní obuv v internetovém obchodě Sportano, kde je k dispozici široké spektrum modelů od klasické zimní obuvi určené na procházky klasické procházky zimní krajinou, až po obuv s funkčními prvky. Podceňovat byste neměly ani ponožky, jež by měly mít ideálně antibakteriální a savý charakter, tedy z materiálů, jako jsou vlna či bambus. Pokud se chystáte na výstup do míst, kde lze předpokládat zledovatělý povrch, je vhodné obuv opatřit přídavným vybavením (nesmeky).

Co na sebe do zimy

Vedle obuvi je výpravě do zimního horského či lesního prostředí nutné přizpůsobit také způsob oblékání. Obecně se doporučuje oblečení v takovémto případě vrstvit, abyste mohli jednotlivé vrstvy odebírat nebo přidávat právě podle aktuálních povětrnostních podmínek. Základní vrstvu obvykle tvoří triko s dlouhým rukávem nebo termo prádlo, které by mělo dobře odvádět vodu (ideální jsou tak funkční oděvy z pokročilých materiálů). Na spodní vrstvi se obvykle přidává vrstva izolační, kterou tvoří zpravidla zimní a teplé mikiny a svetry – tato vrstva může být tvořena více kusy oblečení. Svrchní vrstva by pak měla být nepromokavá a ideálně s ochranou proti větru. Stejné přístupy byste měli volit pro oblečení spodní části těla, tedy termo prádlo, teplé kalhoty a nepromokavý svršek. Oblečení je vhodné doplnit příslušenstvím, které vás bude chránit na hlavě i končetinách (čepice, rukavice), pokud se chystáte do opravdu extrémního počasí, vhodný je také nákrčník, kukla či ochranné brýle.

Do čeho se zabalit

Na túry je vhodné mít s sebou alespoň minimální zásobu jídla, lékárničku, nůž a případně také něco na sezení (karimatku), náhradní oblečení či ponožky apod. Toto všechno byste měli ideálně kompaktně sbalit tak, aby se vám to dobře neslo i v případě, že bude terén o něco náročnější. K tomuto účelu se využívají tzv. batohy pro volný čas, tedy uzpůsobené k tomu, aby byly i při větší zátěži pohodlné (mají často přední spínání popruhů na prsou a bedrech, takže celou váhu nenesou ramena). Velký výběr batohů pro volný čas najdete také na e-shopech specializovaných obchodů. Při výběru dbejte na to, aby byl batoh optimálně členěný, nepromokavý (případně vybavený pláštěnkou) a dosahoval takového objemu, jaký budete potřebovat. Batohy na volný čas se vyrábí v poměrně široké rozměrové škále, na krátké výlety či procházky tak využijete zpravidla jiný než na dlouhé treky do hor.