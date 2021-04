Je to venku!

Co? Jarní venkovní fitko nebo chcete-li tělocvična, vitamín D, svěžest, vůně, barvy, pohyb… Květiny vykvétají navzdory veškerým omezením a motýli přelétají svobodně hranice okresů i krajů bez jakýchkoli dokumentů. Venku se dýchá volně a ptačí písně navozují pocit klidu a míru, přestože jimi pěvci vyhlašují válku o území. Pravda, občas do toho všeho ještě trochu zasněží, ale to je taková legrační povinnost aprílového počasí, které to tento rok možná poněkud přehání.

