Kam vyrazit v Česku na vodu?

Zlatonosná Otava

Pokud si chcete užít klidnou jízdu bez velkého množství vodáků, vyrazte na Otavu. Takzvaná zlatonosná řeka protéká západními a jižními Čechami a nabízí výhled na překrásné přírodní scenérie i historická města. Kulturní vyžití poskytuje velké množství památek, jako je hrad Rabí, muzeum voroplavby ve Střelských Hošticích nebo hrad Zvíkov.

Pokud máte rádi adrenalin, vydejte se na horní Otavu, která je vhodná pro velmi zkušené vodáky. Sjízdná je pouze po deštích nebo na jaře, a to výhradně na kajaku nebo nafukovací lodi.

Ploučnice aneb Výlet nedotčenou krajinou

Řeka Ploučnice pramení na svazích Ještědu, odkud pokračuje až do Děčína, kde se vlévá do Labe. Z Mimoně je řeka díky vydatným pramenům sjízdná celoročně, takže se po ní můžete na lodi projet i během suchého léta, kdy většina oblíbených vodáckých úseků vysychá. Celkem nabízí 85 km sjízdného toku, který po většinu času vede zcela nedotčenou krajinou. Počítejte s tím, že hospod je tam pomálu, břehy zarůstají kopřivami a během splouvání se často budete muset probíjet hustou vegetací.

Po Ohři přes chráněná krajinná území

Ohře je čtvrtou nejdelší řekou na našem území a zároveň druhou nejlépe sjízdnou. Pramení v německém Bavorsku a do Čech vstupuje nedaleko přechodu Pomezí nad Ohří. Protéká mimo jiné historickou částí města Cheb, přes CHKO Slavkovský les a České středohoří až do Litoměřic, kde se vlévá do Labe. Mezi vodáky se těší oblibě zejména úsek řeky z Lokte do Klášterce nad Ohří, který lze zvládnout za 2–3 dny.

Vzhledem k tomu, že Ohře protéká řadou chráněných území, volné táboření je na jejích březích zakázáno. Kolem řeky z Chebu po Kadaň proto vznikla Vodácká stezka, která informuje vodáky o řece, kulturních památkách i o možnostech ubytování.

Kajak, kánoe, nebo raft?

Nevíte si rady s výběrem toho správného plavidla? Pojďme se podívat na hlavní rozdíly mezi kajakem, kánoí a raftem.

Kajak – zpravidla ho řídí jedna osoba oboustranným pádlem. Na rozdíl od kánoe jsou kajaky rychlejší, ale také méně prostorné. Skvěle se hodí pro výuku pádlování nebo pro zážitek z rychlé jízdy.

– zpravidla ho řídí jedna osoba oboustranným pádlem. Na rozdíl od kánoe jsou kajaky rychlejší, ale také méně prostorné. Skvěle se hodí pro výuku pádlování nebo pro zážitek z rychlé jízdy. Kánoe – k jejímu řízení jsou potřeba dvě osoby (tzv. zadák a háček) a jednostranná pádla. Kánoe jsou prostornější, a tím pádem ideální pro delší trasy.

– k jejímu řízení jsou potřeba dvě osoby (tzv. zadák a háček) a jednostranná pádla. Kánoe jsou prostornější, a tím pádem ideální pro delší trasy. Raft – ploché, široké a obvykle nafukovací plavidlo, jež pojme až 10 osob. Rafty jsou ideální volbou pro partu přátel, kteří chtějí společně vyrazit na vodu.

