Legendární Davos, nejvýše položené město na světě

Zkuste aspoň jednou za život přijet do Davosu vláčkem. Z Curychu jsou to tři hodiny, o hodinku déle než autem. Ale stojí to za hřích. Vlak prostě k Davosu patří.

V lyžařském středisku Parsenn jezdí červený vláček do sedla Weissfluhjoch, odkud se rozbíhají další sjezdovky.Zdroj: Dana Emingerová

Nejdříve jedete kolem velkých jezer a za Landquartem se noříte do impozantních hor. V klidu pozorujete tu krásnou krajinu a užíváte si. Kolem Küblis začíná vlak opravdu pořádně stoupat, jedete přes Saas, Klosters Dorf, za Klosters Platz už se koleje točí jako had. Přijde Cavadürli, pak Davosersee a konečně Davos Dorf ve výšce 1 560 metrů nad mořem.

Davos je starý, tradiční, málokde v Alpách tak nasajete ducha starých časů. A přitom si skvěle zalyžujete. Když z Weissfluhgipfel ve výšce 2 844 metrů nad mořem sjedete po „Nostalgické trati“ do Küblis, hravě překonáte 2 000 metrů převýšení a ujedete 12 kilometrů. V Alpách to zažijete na málokterém místě.

Zubačka Schatzalp vás zaveze do lyžařského ministřediska, jemuž kraluje secesní hotel, který na počátku 20. století proslul jako sanatorium.Zdroj: Dana Emingerová

Ale pojďme se vrátit na skok k těm starým časům. Všechno začalo v polovině 19. století díky Alexanderu Spenglerovi, německému bakteriologovi, který byl po revoluci v roce 1848 odsouzen k smrti. Proto odešel do Švýcarska, kde rozpoznal léčebnou sílu vysokohorského klimatu a v roce 1853 tu otevřel kliniku pro pacienty s tuberkulózou.

Pro první turisty pak byla v roce 1890 z Landquartu postavena nejstarší švýcarská úzkorozchodná železnice, škrábající se sevřenou soutěskou podél divoké řeky až do výšky 1 560 metrů. Právě díky ní se z malé vysokohorské vsi stalo nejvýše položené město v Evropě. A postupně se proměnilo v noblesní lyžařské středisko, kde se v roce 1934 rozjel první kotvový vlek na světě.

V Davosu si přijdou na své velmi sportovní a nároční lyžaři, kteří touží okusit něco nového.Zdroj: Dana Emingerová

Davos, který leží skoro tak vysoko jako Sněžka, je dnes městem se vším všudy. S promenádou plnou butiků, restaurací a obchodů. S kasinem. S kongresovým centrem, kde se už přes půl století každoročně v lednu koná Světové ekonomické fórum. S grandhotelem Belvedere, do nějž jezdí švédský král Karel Gustav či hollywoodské hvězdy jako Angelina Jolie a Brad Pitt. Naopak britský král Karel III. se donedávna pravidelně ubytovával v hotelu Walserhof v Klosters.

Davos je díky výšce 1 560 m n. m. nejvýše položeným městem v Evropě.Zdroj: Dana Emingerová

Davos však už dávno není jen noblesním centrem pro milionáře. Přestože skipasy jsou pro Čechy stále nadprůměrně drahé, je areál pohostinný i pro „obyčejné lidi“, co nemají po kapsách tisíce eur, ale chtějí zažít špičkové lyžování. Tady si přijdou na své velmi sportovní a nároční lyžaři, kteří touží okusit něco nového.

Travers z nejzazší sjezdovky na JakobshornuZdroj: Dana Emingerová

Výkřik:

Pokud chcete zažít švýcarské vysokohorské lyžování, které není daleko, vydejte se do kantonu Graubünden. Z českých hranic tam budete autem za pět a půl hodiny.

Vyhlídková restaurace Jattzhutte je u stanice Jatz Quattro na JakobshornuZdroj: Dana Emingerová

Ve vyhlídkové restauraci Jattzhutte se lyžaři opalují jako na plážích pod palmami a koupají se ve vířivkách se sklenkou vína v ruce.Zdroj: Dana Emingerová

Spolu s vedlejším Klosters nabízí tento lyžařský ráj v jedné permanentce 240 kilometrů sjezdovek a moderní lanovky v pěti areálech: Parsenn, Jakobshorn, Madrisa, Rinerhorn a Pischa.

Snowpark u stanice Jatz Quattro na JakobshornuZdroj: Dana Emingerová

K nejúžasnějším patří oblast Parsenn. Červený vláček se šplhá do sedla Weissfluhjoch, odkud můžete pokračovat lanovkou až na zmíněný Weissfluhgipfel do výšky 2 844 metrů nad mořem. Všude, kam oko dohlédne, je oceán bílých vrcholů, jimž dominuje třítisícový Piz Buin. Dolů vede ďábelsky prudký sjezd, ale i freeridové trasy, a hlavně onen dvanáctikilometrový sjezd do Küblis, odkud se do Davosu vrátíte skibusem nebo vlakem.

V blízkosti Davosu se tyčí několik třítisícovek.Zdroj: Dana Emingerová

Na Jakobshornu si určitě udělejte čas na občerstvení v zajímavé kruhovité stavbě u horní stanice lanovky ve výšce 2 590 metrů. Další proslulá vyhlídková restaurace Jattzhutte je u stanice Jatz Quattro, kde se lyžaři opalují jako na plážích pod palmami a koupají se ve vířivkách se sklenkou vína v ruce. A to vše s vyhlídkou na lyžařské akrobaty, kteří ve snowparku na pozadí alpské scenérie metají salta…

Sedla Weissfluhjoch se svou nabídkou sjezdovekZdroj: Dana Emingerová

Zatímco Davos je tepající městečko, Klosters si zachovalo idylickou atmosféru místa opředeného pohádkami a bájemi. Tamní víla dala jméno lyžařskému areálu Madrisa na svazích Madrisahornu, kde padají sjezdovky do dvou údolí z výšky 2 600 metrů nad mořem.

Sjezdovky nad Davosem lemují nádherná alpská panoramata.4Zdroj: Dana Emingerová

Lyžařským bonbónkem je Schatzalp. Zubačka vás vyveze před krásný secesní hotel, který na počátku 20. století proslul jako sanatorium, v němž začal psát svůj nejslavnější román Kouzelný vrch německý spisovatel Thomas Mann. V roce 2000 prošla stavba rekonstrukcí a proměnila se na vyhledávaný historický hotel, zachovávající si v pokojích a na chodbách s plivátky lehce morbidní charakter sanatoria. Lodžie jsou obrácené do údolí a na balkonech jsou stále tatáž starobylá lehátka, na nichž odpočívali pacienti při povinné proceduře.

V Muzeu zimních sportů v centru Davosu se můžete podívat na fotografie i vybavení z počátků lyžování.Zdroj: Dana Emingerová

Kdo se lyžování přesytí, může si užít další příjemné kulturní vsuvky. V Davosu dlouho žil i světoznámý expresionistický malíř a sochař Ernst Ludwig Korchner, v jehož galerii můžete obdivovat přes pět set obrazů a soch. Nebo navštivte zajímavé Muzeum zimních sportů.

Právě v Davosu se v roce 1934 rozjel první kotvový vlek na světě.Zdroj: Dana Emingerová

A kdo chce na pořádnou večeři, ať zavítá do Hotelu Alpenhof, kde vaří italský tým mix švýcarských, italských a středomořských specialit.

Schatzalp je secesní hotel, který na počátku 20. století proslul jako sanatorium, v němž začal psát svůj nejslavnější román Kouzelný vrch německý spisovatel Thomas Mann.Zdroj: Dana Emingerová