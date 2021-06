Letní ambulance

Ty jedou naopak na plné obrátky navzdory tomu, že mediálně aktivní lékaři se mohou přetrhnout, aby varovali rodiče, děti, juniory i seniory před úrazy z lehkovážnosti.

Někteří odborní řečníci se soustředí na riziko z horka, někdo na přemíru vody hluboké, někdo na nedostatek vody pitné, jiní vyhrožují cestováním a dopravou, další přetížením sportem či alkoholem, pobytem na slunci kvůli kůži nebo neochráněným očím atd.

Všichni mají zřejmě své zkušenosti dle vlastní specializace či sledovaných statistik.

Spadáte-li nebo spadnete-li do kategorie pacient po úrazu i vy, vězte, že rada lékaře po ošetření nebo dokonce po operaci „Dodržujte klidový režim!“ není formální hláška.

Lékaři chirurgického ražení bývají fortelní řemeslníci a obvykle muži činu nikoli zbytečných řečí.

