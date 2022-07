Madeira aneb Jaro po celý rok

Madeira láká své návštěvníky především na doslova dechberoucí přírodu. Velice oblíbené jsou zejména turistické trasy vedoucí kolem levád – zavlažovacích kanálů, které byly vybudovány za účelem přivést vodu ze severu do zemědělských oblastí na jihu. Cesty okolo levád, kterých je na ostrově přes dvě stě, původně sloužily k jejich údržbě, dnes jsou však vyhledávaným cílem turistů.

Jednou z nejnavštěvovanějších a nejkrásnějších levád na Madeiře je 25 Fontes (25 Pramenů), na níž se nacházejí stejnojmenné vodopády. Trasa je dlouhá 4,6 kilometru a vede skrz vavřínový les a vřesoviště.

K dalším nej patří leváda dos Tornos, které je se svými 106 kilometry nejdelší na ostrově. Naopak nejkratší, ale stále velice oblíbenou je leváda do Risco vedoucí ke stejnojmenným vodopádům. Zážitkem je také 800 metrů dlouhý tunel vysekaný pod sedlem Rabaçalu.

Pokud jste skutečným milovníkem přírody, určitě si nenechte ujít výpravu po stezce kolem levády Caldeirão Verde navazující na krátkou levádu Caldeirão do Inferno. Poznáte zde opravdovou, nedotčenou a magickou Madeiru. Trasa vede přírodou severního úbočí nejvyšších madeirských hor a na jejím konci vás čekají kruhová údolí s kolmými skalními stěnami, vodopády a jezírky.

Královská leváda neboli Levada do Rei vede vavřínovým lesem Laurissilva, který je od roku 1999 součástí světového dědictví UNESCO. Čím více se budete nořit do hlubin ostrova, tím bude les hustší. Narazíte zde také na řadu původních i endemických druhů rostlin.

Pokud se vám nechce chodit tam a zpátky, je pro vás ideální leváda do Moinho – jako jedna z mála je totiž okružní. Začíná a končí na okraji městečka Ponta do Sol a vede navíc doopravdy malebným údolím.

Pro milovníky jezer je jako dělaná leváda do Alecrim, někdy jednoduše nazývaná Lakes of Madeira (Jezera Madeiry). Okouzlit se můžete nechat například pohledem na Lagoa do Vento nebo Lagoa Dona Beja, a pokud si troufnete, je možnost se zde i vykoupat.

Odlišnou od většiny je leváda do Paul, která vede vysokohorským terénem porostlým jen nízkou vegetací. Turistům, kteří se na ni vypraví, nabízí nejen krásné louky, ale i dechberoucí výhledy do kraje.

Mezi další levády patří například Cedros levada, druhá nejdelší leváda nazývaná do Norte, Levada do da Ribeira da Janela a mnohé další.

Většina tras je upravena, v případných lehce nebezpečných a užších úsecích nechybí zábradlí. Je dobré se však řádně připravit, vzít si sebou dostatek tekutin, nepromokavou bundu či pláštěnku, vhodné a pohodlné boty, v nichž se dá brodit, a čelovku, kterou lze využít při průchodu tunely.

Většina tras je upravena, v případných lehce nebezpečných a užších úsecích nechybí zábradlí. Je dobré se však řádně připravit, vzít si sebou dostatek tekutin, nepromokavou bundu či pláštěnku, vhodné a pohodlné boty, v nichž se dá brodit, a čelovku, kterou lze využít při průchodu tunely.