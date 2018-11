Nejlepší místo v letadle je 6A. Vědci spočítali proč

Věděli jste, proč lidé nemají rádi liché řady sedadel? A proč jsou některá sedadla vždy vyprodaná? Odpověď na to zkusili najít analytici ze serveru Skyscanner.

Srovnali přes tisíc objednávek sedadel v různých leteckých společnostech a zjistili, že vůbec nejvíc pasažérů touží po místě 6A – neboli sedadle hodně vepředu a u okna. To zcela odpovídá předchozím výzkumům, které dospěly k tomu, že nejoblíbenější místa jsou v letadle vepředu. Až 60 procent cestujících má rádo místa u okna, 40 procent do uličky; místa uprostřed nemá rád prakticky nikdo.

To se týká především míst v zadní části letadla, ta jsou velmi nepopulární. Specialista Skyscanneru Sam Baldwin se pokusil výsledky vysvětlit: “Překvapilo nás, jak moc lidem záleží na místě, kde budou sedět.“ A co vítězné místo 6A? „Je vhodně položené blízko východu, takže se z něj dobře opouští letadlo,aniž by člověk musel čekat, než se prodere davem.“

Opakem sedadla 6A je sedadlo 31E. V průzkumech se ukázalo jako zcela neoblíbené. Proč? Spojuje všechny vlastnosti špatného umístění: je uprostřed, vzadu a na podivném místě, odkud je špatně vidět z okna. Navíc je odtamtud daleko na toaletu i k východu.

Baldwin se teď jen obává, aby výsledky jeho průzkumu komerčně nevyužily letecké společnosti, zejména ty nízkonákladové, které tak rády dávají příplatky za cokoliv představitelného.

Grafika: Aleš Vykypěl

