Opuštěné sovětské bunkry pod gruzínským hlavním městem Tbilisi

Pod gruzínským hlavním městem Tbilisi se prostírá podzemní město. V dobách studené války se Sovětský svaz připravoval na jaderný útok i jiné typy útoků a k tomuto účelu vyčlenil mnoho peněz. Jen pod Tbilisi je asi 450 bunkrů a v jednom z nich je velký řídicí panel, který zajišťoval komunikaci s bunkry pod jinými gruzínskými městy.

V osmdesátých letech minulého století byla naplánována výstavba velkého zásobníku vody pod jedním tbiliským předměstím, ale projekt nebyl nikdy dokončen.Zdroj: David Tabagari

Vždycky jsem chtěl vidět a fotografovat tuto ukrytou část Tbilisi. Znal jsem umístění několika bunkrů a spolu s přáteli jsem objevil ještě další. Cvičené oko je najde snadno.

Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 byly bunkry opuštěny, ale ke vstupu do některých z nich je stále nutné mít zvláštní povolení. Neprozrazuji přesné umístění bunkrů, abych předcházel vandalismu. Vstoupit do bunkrů je nebezpečné, protože mnohé jsou poškozené a částečně zhroucené. Dalším nebezpečím jsou netopýři a stojatá voda. Nikdy jsem nevěděl, co očekávat. V zájmu bezpečnosti jsem se musel důkladně připravit a mít speciální výstroj.

Tunel Rustaveli 2 umožňuje pohyb pod centrem Tbilisi. Není volně přístupný a ke vstupu je nutné zvláštní povolení.Zdroj: David Tabagari

Stěny bunkru zdobí plakáty z pozdního sovětského období.Zdroj: David Tabagari

Všechny bunkry tonou ve tmě, proto jsem si přinesl vlastní zdroj světla a při výpravě do tbiliského podzemí jsem se pokusil zachytit tajemnou náladu oněch míst.

Ve tmě zeleně září fosforeskující řídicí panel dieselového generátoru.Zdroj: David Tabagari

Nedokončený tunel vypovídá o snaze odstranit zeminu a přivést do podzemí vzduch.Zdroj: David Tabagari

Tmavé schodiště vede zpátky do města na povrchu, v tomto případě ústí nedaleko tbiliského letiště.Zdroj: David Tabagari

V bunkrech se povaluje mnoho předmětů, které se tam nahromadily během jejich temné minulosti, například sovětské tiskoviny.Zdroj: David Tabagari

Láhev od vodky StalinZdroj: David Tabagari

V případě jaderného útoku by řídicí panel umožnil komunikaci s dalšími gruzínskými městy, jejichž jména jsou na tlačítkách.Zdroj: David Tabagari

Fotograf David Tabagari svítí baterkou na ventilační potrubí v hlavním vládním bunkru.Zdroj: David Tabagari

Bunkr nedaleko tbiliského letiště byl určen pro 150 lidí. Mohutné vzduchotěsné dveře by je ochránily před jakýmkoliv nebezpečím číhajícím nahoře.Zdroj: David Tabagari

David Tabagari je gruzínský fotograf. Sledujte ho na instagramu. Text upravila a přeložila Natia Khuluzauriová, šéfredaktorka gruzínské mutace časopisu National Geographic.

Tento text byl původně uveřejněn v gruzínském vydání National Geographic v únoru 2022.