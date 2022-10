Pánské zimní bundy – které se budou hodit do sportovních outfitů?

Jaký design a střih by měla mít trendy pánská bunda?

Pánové mohou vybírat sportovní bundu podle typu postavy. Pro muže se štíhlou nebo s vypracovanou postavou se skvěle hodí sportovní zimní bundy v slim fit provedení. Máte-li nějaké to kilo navíc, poohlédněte se po pánské zimní bundě v regular fit střihu. Ten je volnější a zaručí vám tak vysokou míru pohodlí na procházkách i při sportování. Co se týče designu, nezapomeňte si v zimě pořídit bundu s kapucí. Ta má estetickou i praktickou funkci. Díky kapuci vás nezaskočí ani sněhová přeháňka nebo vítr. Do sportovně laděného outfitu pak oceníte i bundu s reflexními prvky. Budete-li si chtít vzít bundu i na svah, budete díky nim vidět i v mlze nebo při sněžení. Pánské zimní bundy mohou disponovat nejrůznějšími kapsami. Trendy kousky na sobě mohou mít i potisk. Bundy na zimu pro muže by měly být především voděodolné, větruvzdorné a oděruodolné. Díky zmíněným vlastnostem budete v suchu a v teple za každého počasí. Aby byl váš sportovní outfit vyšperkovaný do posledního detailu, nezapomeňte také na módní doplňky. Ty by měly ladit nejen barvou, ale i strukturou.

Z jakého materiálu by měla být vyrobena kvalitní pánská bunda?

Chceme-li si pořídit teplou pánskou bundu, měli bychom se zaměřit i na volbu kvalitního materiálu. Pánové mohou volit bundy ze syntetických i z přírodních materiálů. V posledních letech vedou na plné čáře ty přírodní. A není se čemu divit. Bundy z přírodních materiálů jsou odolné, hřejivé a tzv. udržitelné. Udržitelný způsob života už propagují ty největší módní světové značky. Je tak z čeho vybírat. Muži si oblíbili zejména prošívané kousky. Dále jsou v kurzu i péřové bundy. V dnešních dnech jsou však na vysoké úrovni i bundy, které jsou vyrobené ze syntetických materiálů. Bude tak záležet na vás a na vašem jedinečném vkusu. Trendy modely pánských svršků najdete také v oblíbeném e-shopu Bolf. Zde si přijde na své každý milovník módy. Ani pánové se pak nemusí vyhýbat bundám s kožíškem. Jsou stylové a dobře se ladí i s dalšími chundelatými prvky v outfitu. Navíc se díky chlupatému lemu stanete okamžitě středem pozornosti.

Jaké barvy, vzory a motivu budou v letošní sezóně in?

Pokud si chcete pořídit trendy sportovní bundu na zimu, bude dobré, když se budete orientovat i v módních barvách pro danou sezónu. V té letošní neuděláte chybu s bundou v přírodních a v pastelových barevných tónech. Vyhýbat se pak nemusíte ani staré dobré černé nebo bílé klasice. Černá a bílá jsou barvy univerzální a pánové bundu skvěle sladí i s pestrobarevnými kalhotami nebo s oděvy se vzory a s motivy. V letošní zimě budou in ty zvířecí. Nebojte se tak experimentovat a hrát si s barvami. Zvolíte-li do sportovního outfitu vzorovanou bundu, kombinujte již už jen s jednobarevnými kalhoty. Příliš vzorů a motivů by v sportovním outfitu mohlo působit chaoticky a nesourodě.