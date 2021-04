Překvapivé zákulisí slevových kódů: Od lístků na pití až po rozbor jazyka

Za všechno může Coca-Cola

S prvním kuponem na slevu nepřišel nikdo jiný než majitel Coca-Coly, a to už v 19. století! Rozhodl se lidem rozdávat kupony, které jim zaručovaly sklenici Coly zdarma. Kampaň měla obrovský úspěch a během několika let se Coca-Cola prodávala po celém USA.

Trvalo ale přes deset let, než kupony použila další firma. Byla to firma C. W. Post v roce 1909. Američané se díky tomu naučili, že slevové kupony nejsou jen specialitou Coca-Coly. V důsledku pádu ekonomiky a krize se kupony staly ve 30. letech v USA prakticky nutností a v polovině století už kupony používalo 50 % obyvatel Ameriky.

Nové trendy mění trh

V 90. letech přišla marketingová revoluce: internet. Slevové kupony se daly šířit mnohem jednodušeji. Dlouho šlo ovšem o kupony, které si musel člověk vytisknout a vzít s sebou do obchodu. Jednu z velkých změn udělal v tomto ohledu americký řetězec Target, který s rozmachem chytrých mobilů poprvé v roce 2010 umožnil, aby lidé předložili kupon na obrazovce svého telefonu. V digitálním světě ale paralelně vznikal také nový trend úsporného nakupování, a sice digitální slevové kódy pro e-shopy.

Co Google nevidí, to zákazník nekoupí

Není nic nového, že být vidět je v marketingu alfa a omega. A pokud jde o internet, znamená to vyhledatelnost. Lidé se naučili hledat slevy pomocí webových vyhledávačů. Marketing se přizpůsobil tzv. SEO, neboli optimalizaci pro vyhledávače. Například slovní spojení sleva Aboutyou má vysokou hledanost před Vánoci a těsně po nich. Pro e-shop má proto smysl ho v tomto období začít používat co nejvíce – lidé ho pak pravděpodobněji najdou.

Až budete hledat slevy na internetu, zaměřte se na jednoduchá slovní spojení, jako Answear slevový kód nebo Alza sleva. Jsou totiž nejhledanější, a proto (a navzdory jejich „nečeskosti“) je weby nabízející slevy cíleně využívají ve svých textech.

Změní se popularita slevových kódů?

Mění se spíše jednotlivé trendy, ale obliba slevových kódů stále roste. Dlouhodobě jsou ovšem nejpopulárnější slevy na elektroniku, cestování, módu a kosmetiku. V případě elektroniky se není čemu divit. Moderní technologie jsou drahé a je vždy příjemné si je zlevnit. Vyhledat si na internetu Datart slevový kód je navíc velmi jednoduché. Zajímavé ovšem bude, co se bude na poli slev dít, až bude opět možné řádně cestovat. Portály nabízející ubytování nebo letenky se totiž o zákazníky nejspíš „poperou“.