Rodící sameček aneb Jak přicházejí na svět mořští koníčci?

Tyto fascinující ryby představují ve zvířecí říši opravdový unikát – své potomky nosí v břiše sameček a když přijde jejich čas, porodí pyšný otec až dva tisíce dětí najednou. Je to pravděpodobně jediný muž na světě, který ví, co jsou to porodní bolesti.

Zdroj: Thinkstock