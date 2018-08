Strach z masturbace stvořil moderní svět. Pět způsobů, jak změnil civilizaci

Každá doba má svá tabu – která se většinou dalším generacím jeví jako přinejlepším nesmyslná a přinejhorším zcela směšná. 19. století panikařilo z masturbace. A snažilo se proti ní bojovat tak silně, že důsledky vidíme i dnes.

Obřízka

Toto téma se týká především Američanů – podle statistik je v současnosti obřezaných asi 75 procent z nich. Až do poloviny 19. století se přitom mužská obřízka pokládala za poněkud barbarský židovský zvyk.

Pak ale několik „expertů“ dospělo k závěru, že obřízka je jediný způsob, jak se zbavit nejhorší hrozby doby – masturbace. Podle dobového stavu poznání byla masturbace droga, vyvolávala nebezpečnou závislost, která ničila mozek i tělo postiženého a mohla ho přivést až do ústavu pro choromyslné.

Masturbaci měla obřízka zabránit dvěma způsoby: jednak měla fyzicky zhoršit jednoduchost masturbace. A současně měla znecitlivět mužský pohlavní orgán tak, aby se stal méně citlivý na dráždění. Tehdy se například ještě tvrdilo, že i pouhé poškrábání v rozkroku je prvním krokem k masturbaci, která zase vede k závislosti, což vede k šílenství…

Velký bojovník proti škodlivé masturbaci, americký podnikatel a mecenáš John Harvey Kellogg, pak přišel ještě s jedním vylepšením: Zákrok měl být prováděn až na dospívajících chlapcích – a bez umrtvení. Vždy, když by mladíci pomysleli na samohanu, měli si vzpomenout na pekelnou bolest. Podle dobrodince to mělo být lepší než pekelný oheň, který na onanisty stejně čeká.

Ovesné vločky

Když jste v minulém odstavci četli jméno John Harvey Kellogg, určitě jste si říkali, že ho odněkud znáte. Ano, Kellogs je dodnes jméno spojené s kukuřičnými lupínky a ovesnými vločkami. Tyto potraviny vznikly jako zbraň proti masturbaci.

Lékaři, kteří měli tento zásadní problém vyřešit, si mysleli, že jednou z cest je dieta – pokud možno přísná dieta. Tu nejlepší vytvořil právě výše zmíněný John Harvey Kellogg, mimo jiné z dnešního pohledu fanatický zastánce celibátu a odpůrce sexu. Tento muž, ač ženatý, žil celý život v celibátu. Věřil, že masturbace způsobuje lepru, tuberkulózu i epilepsii. Směs kukuřice a ovoce podle něj měla mladým mužům sebrat sílu a zabránit proudění krve do „dolních partií.“

Ve vločkách nesmělo být nic kořeněného, aromatického ani chutného – v podstatě měly napodobovat stravu mnichů nebo světců žijících na poušti. Po pár letech se sice ukázalo, že rady tohoto nutričního „experta“ jsou nesmyslné a kukuřičné vločky touhu na sex ani masturbaci nepotlačují, ale potraviny se mezi tím staly tak oblíbenými, že už na pultech obchodů zůstaly. Ze stejného důvodu jako Kellgovy vločky vznikly i oblíbené grahamy – pojmenované na počest svého vynálezce, reverenda Sylvestera Grahama…

Každodenní sprcha

Určitě jste slyšeli o tom, jak se ještě Napoleon myl jen jedenkrát do měsíce – a když se po dvou měsících vykoupala jeho žena, měl jí to za zlé. A když už člověk vešel do kontaktu s vodou, rozhodně to nebylo ve sprše, ale ve vaně. Během necelých 50 let se situace zcela změnila. Díky strachu z masturbace.

Stejně jako většina protimasturbačních vynálezů i tento přišel ze Spojených států. Každodenní koupele měly přispět k tomu, že pohlavní orgány měly být čistější – a tedy odrazovat od toho, aby se jich člověk dotýkal. Citujme našeho oblíbeného experta Johna Harveyho Kellogga. V knize Prostá fakta pro staré i mladé: „Každodenní koupel prospívá zdraví. Ti, kdo trpí (masturbací, pozn. red.), by koupele měli vyhledávat co nejčastěji. “ Muži si však i při koupeli museli dávat pozor, aby se citlivých míst nedotýkali dlouho – a především ne rukama. Právě v této době se masově začaly šířit mycí houby, které se při koupeli staly prostředníkem mezi pohlavím a rukou.

A proč sprchy místo vany? Dokázaly minimalizovat potěšení z pobytu ve vodě, navíc sprchovat se dalo i ledovou vodou (jak doporučovaly skautské manuály), což mělo proti samohaně zabírat téměř automaticky. Podle manuálu chlapeckého křesťanského hnutí YMCA se měli hoši sprchovat chladnou vodou každý den, vždy 45 minut před snídaní.

Skautské hnutí

Při pohledu na dnešní skauty by nás asi nenapadlo, že jedním z hlavních důvodů pro vznik tohoto hnutí byla opět masturbace.

Otcem skautského hnutí byl lord Baden-Powell – muž sice organizačně schopný, ale dosti bojující s vlastní sexualitou. Oženil se až ve věku 55 let, ale stejně i potom odmítal spát s manželkou pod jednou střechou – noci raději trávil na balkoně. V knize Scouting for Boys popisoval hrůzu masturbace tak drasticky, že z druhého vydání musela být tato pasáž vyškrtnuta. Baden-Powell doporučoval, aby si hoši myli pohlavní orgány ve studené vodě a také cvičili, zejména horní polovinu těla.

Podobnými způsoby chtěla masturbaci léčit i YMCA (Young Men's Christian Association). Společné cvičení mladých mužů je mělo připravit o síly i myšlenky na masturbaci.

Vibrátory a piercing

Ano. Vibrátory. Vydržte, opravdu to dává smysl. Lékaři se na přelomu 19. a 20. století snažili proti masturbaci bojovat i těmi nejpodivnějšími metodami. Jednou z nich byly například pijavice, které se měly přikládat na krk. A nejen tam…

Další trik odkoukali doboví experti od římských gladiátorů. Ti mívali piercing v penisu – tím se jim mělo zabránit v sexu i masturbaci, které by jim vysávaly síly před důležitými zápasy. Piercing penisu se vrátil v plné slávě ve viktoriánské Anglii jako tzv. infibulace. Prudérní Angličané také vytvářeli jakési pásy cudnosti pro muže; jednalo se o složité mechanismy, které se daly nosit celé měsíce, aniž by se muž musel svých pohlavních orgánů dotknout. Dnes jsou tyto předměty, vyráběné často ze stříbra, velmi ceněným úlovkem sběratelů.

To však nebylo nic proti novému fenoménu, který na začátku 20. století vzrušil kolektivní představivost světa – ženské masturbaci. Do té doby tabuizovaný jev se začal stále častěji objevovat na obálkách časopisů i ve vědeckých knihách. Masturbace měla ženám způsobovat hysterii – problém, který se sexualitou spojoval i Sigmund Freud. Vídeňský psychoanalytik ji řešil dlouhými rozhovory, v Americe zvolili fyzičtější cestu – vibrátory. Přístroj, které využívaly elektrický pohon, měly ženám dopřát rychlého dosažení vyvrcholení a odstranit tak dlouhé hodiny marné masturbace. A ještě se na tom dalo vydělat! První moderní vibrátory se v USA i v Evropě prodávaly jako prostředky proti hysterii.

Úvodní ilustrační FOTO: Isifa

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: