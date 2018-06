VIDEO: Vědci nechápou! V Rudém moři se poprvé objevila 200 tunová modrá velryba

Plejtvák obrovský, známý jako modrá velryba, zamotal hlavu mnoha odborníkům. Vzácný mořský savec z řádu kytovců se totiž dosud vyhýbal mělčím mořím a vodám, která jsou poblíž pobřeží. Vidět plejtváka obrovského v Rudém moři je tak nečekaný objev. A zatím není jasné, proč se do těchto míst vydal.

Vodní hladiny Rudého moře jsou hodně vzdálené od míst, kde se tyto velryby vyskytují. Jedním z důvodů je fakt, že voda je zde mnohem teplejší, než na co jsou zvyklá. Navíc, když migrují, snaží se v létě směřovat spíše do chladnějších vod a v zimě se pak vrací do teplejších klimatických podmínek.

Modrá velryba byla viděna jen 300 metrů od pobřeží, proto je jednou z hypotéz, že ztratila cestu během své migrace. Vědci by rádi zjistili, co se stalo. Populace modrých velryb je v současné době v ohrožení. Předpokládá se, že ve světových oceánech je už pouhých 25 000 zvířat. Na samý pokraj vyhubení se dostaly kvůli neúprosnému lovu, který se vymkl kontrole.

Plejtvák obrovský neboli modrá velryba je největším žijícím živočichem, jaké kdy na planetě žilo. Dorůstá délky až 30 metrů a dosahuje váhy až 200 tun. Jeho srdce váží 180 kg, jazyk má 3 tuny a se 190 decibely patří plejtvák i mezi nejhlasitější zvířata na Zemi.

V roce 1967 plejtvák získal celosvětovou ochranu. I přesto je jeho budoucnost nejistá. Ohrožuje ho nejen chemické znečištění vod, ale i ztráta biotopů, nadměrný rybolov, a hlavně změna klimatu. Právě ta může být důvodem, proč se modré velryby posouvají více na jih. Změna klimatu ovlivňuje distribuci jejich přirozené potravy, na které jsou závislí – plejtvák denně pozře až 40 miliónů drobných mořských korýšů.

Mohlo by vás zajímat: