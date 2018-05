VIDEO: První airbag pro chodce. Bude ho mít auto, kterého bude myslet za řidiče

Airbag pro chodce by se měl vystřelit přes třetinu čelního skla, jakmile palubní počítač detekuje srážku s člověkem. Tato technologie by mohla zachránit spoustu životů – asi deset procent všech smrtelných úrazů při autohaváriích se týká chodců.

Právě bezpečnost má být hlavním trumfem modelu V40. „Kvůli V40 by neměl nikdo přijít o život,“ popsal filozofii vozu designér Thomas Broberg ze společnosti Volvo. Externí airbag by měl sloužit jako poslední obrana chodců. Ještě před jeho použitím by měli být chodci varováni detekčním systémem; ten před nimi varuje řidiče hlasitým zvukovým upozorněním a blikáním diod ve směru blížícího se člověka. Pokud řidič nestihne zareagovat včas, automobil sám zabrzdí.

Podívejte se na video, jak má systém fungovat:

Radar+počítač=bezpečí

Systém využívá radaru, který detekuje pohyb lidí před sebou, a softwaru, který předpovídá, zda se dráhy vozu a chodce protnou. Podobný systém zafunguje i v případě řetězových havárií – kdy přístroje detekují nehybné objekty na vozovce a v případě nouze dají povel brzdám.

Novinka od Volvo zatím nemá konkurovat konceptům jako je vůz, který se sám řídí (navrhl Gogole), jejím hlavním účelem je, aby bylo řízení i chození o něco bezpečnější. Nemá být revolucí ale evolucí. Broberg vysvětluje: “Bezpečnostní systémy jsou inteligentní a pracují společně, aby jízda byla pohodlnější a současně bezpečnější. Jsou navržené tak, aby varovaly před riziky. Bude-li to potřeba, tak dokonce vstoupí mezi řidiče a auto a samy vyřeší kritickou situaci.“

Podívejte se na to, jak airbag ochrání chodce:

Novinka má i spoustu dalších systémů, které mají řidiče upozornit na další drobnosti, které se hůř sledují. Jedním z nich je kamera, která vyhodnocuje, jak bezpečně řidič dodržuje vzdálenosti mezi pruhy. Pokud se mu to moc nedaří, tak ho auto upozorní rozsvícením ikonky s kávou – naznačí mu tak, že je čas na pauzu a malé osvěžení. Vůz také svému majiteli pomůže najít dostatečně velké místo na parkování.

