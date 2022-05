Za kmenem Beja do východního Súdánu

Vyrážíme z Chartúmu směrem na východ do míst, která obývá kmen Beja. Na obrovské ploše zahrnující území Egypta, Súdánu a Eritreje, ohraničené z jedné strany Nilem a ze druhé vodami Rudého moře, žije více než 3,5 milionu lidí. Na první pohled se liší od těch, jež jsme doposud v Súdánu poznali. Za městem Shendi se před námi otevírá svět ne nepodobný tomu, který známe z cestopisů konce 19. století.

Maják Sanganeb v Rudém moři u Port Súdánu, vybudovaný Brity.Zdroj: Linda Piknerová a Tomáš Vaňourek

Přijíždíme do Port Súdánu, přístavu vybudovaného Brity v roce 1905, jehož ráz určují právě Bejové. Těžko poznat jejich zvyky lépe než návštěvou místní tržnice v okrajové části města. Ta je na první pohled odlišná od klasických súkú, jež známe z těchto končin. Místní muži ve sněhově bílých galábijích posedávají, diskutují a jsou obklopeni svým „zbožím“ v podobě zaparkovaných velbloudů a koní s bohatě zdobenými sedly. Je záhadou, jak si mohou udržet tak čisté oblečení v podmínkách, kdy pro prach a písek chvílemi není vidět a kdy písečné bouře přicházejí, alespoň podle nás, zcela bez varování. Bílá galábije je však něco, co každý Beja považuje za samozřejmost a jejíž nošení má řadu praktických důvodů. Například máte-li celé tělo pokryté látkou, nemůže na vás tolik hmyz, kterého jsou tady všude celá mračna. Ve veřejném prostoru se ženy pohybují jen minimálně a jejich role je práce v domácnosti a péče o rodinu.

Denní úlovek z vod Rudého moře.Zdroj: Linda Piknerová a Tomáš Vaňourek

Příprava ryb na grilu.Zdroj: Linda Piknerová a Tomáš Vaňourek

Velbloudi a koně patří k nomádským Bejům od nepaměti a jsou esencí jejich existence. Dávají mléko, maso, zajišťují přepravu z místa na místo a odrážejí sociální status svého majitele. Bejové žijí způsobem života, jehož podstatou je pohyb, a jejich svobodná duše potřebuje prostor a volnost. V jejich světě neexistují státní hranice, protože tradiční způsob života počítal s neustálým přesunem lidí podle toho, kde zrovna panovaly dobré podmínky pro život. Obrovské území, které měli Bejové k dispozici, je nijak nenutilo své zvyklosti upravovat, protože kdokoliv v Chartúmu to k nim měl daleko. Jejich znalost prostředí a schopnost přežít jim dávala náskok před každým, kdo zatoužil ovládnout je, a tak si oblast Východní pouště mezi Nilem a Rudým mořem udržela jedinečný ráz.

Výrobci mečů na tržnici v Port Súdánu.Zdroj: Linda Piknerová a Tomáš Vaňourek

Tradiční jambia, kterou příslušníci kmene Beja nosí pod galábijí.Zdroj: Linda Piknerová a Tomáš Vaňourek

Na trhu se setkáváme s prodejci a výrobci zbraní, protože platí zásada, že každý dospělý Beja by měl mít svou zbraň. Symbolem jsou jambie, krátké zahnuté nože, jež byly oblíbené hlavně v Jemenu, odkud se jejich nošení rozšířilo až sem. Jambie se nosí pečlivě ukrytá pod galábijí a po arabském způsobu, což znamená, že její pouzdro je umístěné pod opaskem, přímo na těle, tedy naopak, než je tomu zvykem u nás. Je to dáno zahnutým tvarem nože, který se tak lépe vytahuje. Na galábijích se Bejům pohupují dlouhé meče, které odkazují k tradici kovotepectví. Ta je v místních podmínkách složitá vzhledem k nedostatku surovin, a tak zde lidé využívají doslova všeho, co je k mání. Kozí a velbloudí kůže slouží k výrobě pochvy, z akácie vysušené v poušti se vyrábí střenka a sama čepel se kuje ze železa, která se posbírá doslova všude možně. Dechberoucí zdobení je ze stříbra s příměsí cínu, protože cena je přece jen důležitým aspektem artiklu. Peníze utržené za prodané zboží jsou pak využity k zajištění nejrůznějších potřeb celého kmene.

Malý uhlíř prodávající pytle dřevěného uhlí.Zdroj: Linda Piknerová a Tomáš Vaňourek

Oblast kolem Kassaly při eritrejské hranici je místem výroby a prodeje dřevěného uhlí pro celý Súdán. Dřevěné uhlí se využívá ve venkovních grilech, na nichž se připravuje kozí maso, a bez nadsázky lze říct, že bez něj by súdánská kuchyně chutnala úplně jinak. V pouštním Súdánu není mnoho míst, kde je možné dřevo na výrobu uhlí obstarat, a tak oblast při hranicích s Eritreou a Etiopií, obývaná právě Beji, je jednou z mála vhodných lokalit. V milířích Bejové pálí dřevo a výsledný produkt prodávají obchodníkům, kteří jej rozvážejí po celé zemi. Bejové s oblibou pečou na rozpáleném kameni kozí maso, ke kterému během přípravy obvykle přibude několik křupajících much.

Pohled na pohoří Taka za Kassalou.Zdroj: Linda Piknerová a Tomáš Vaňourek

Nedílnou součástí kultury kmenů Beja je pití kávy, což v Súdánu zdaleka není běžné. Kávu dovážejí ze sousední Etiopie a připravují ji do malých šálků. Bejové se nepovažují za Súdánce a některé jejich návyky tomu odpovídají. Populární je například místní pálenka z datlí a cukru, kterou muži s oblibou vychutnávají a tvrdí, že s jejím pitím nelze přestat. Kocovina kvůli vysokému obsahu cukru je po ní tak silná, že je lepší ji přepít další rundou datlové lihoviny.

Port SúdánZdroj: Linda Piknerová a Tomáš Vaňourek

Po ustanovení Beja Congress v roce 1952 Bejové poprvé veřejně deklarovali touhu po autonomii, která v prakticky nezměněné podobě přetrvává do současnosti. Vztah mezi nimi a centrální vládou je napjatý bez ohledu na to, kdo stojí v čele Súdánu. Bejové pro dosažení svých cílů neváhají zablokovat Port Súdán, a tím odříznout zbytek země od zásobování. Pravidelně tedy dochází k přerušení jediné dopravní tepny mezi Chartúmem a Port Súdánem, a Bejové tak mohou efektivně prosazovat své požadavky.

Pohled nad Kassalu z pohoří Taka na súdánsko-eritrejské hranici.Zdroj: Linda Piknerová a Tomáš Vaňourek

Tomáš Vaňourek a Linda Piknerová v rámci své Expedice Z101 sledují, jak se mění svět a my s ním. Někdy se nemění vůbec, a někdy není k poznání. Jejich putování je možné sledovat na FB Expedice Z101 či na IG @expedicez101.