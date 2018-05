KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ: Hrůza u Putina aneb Na foťáku tolik nesejde

JAK FOTIT SVĚT: Kurz fotografování Jana Rybáře (1.díl)

To bylo tak: jednou nad ránem před mnoha lety mi zazvonil telefon a šéfredaktor MF DNES na mě houkl: „Sbal se, letíš s prezidentem za Putinem, za hodinu buď u letadla.“ Bydlím nedaleko od letiště a pas neodkládám, tedy jsem to stihl. Jenže můj fotoaparát zůstal zamčen ve skříni v redakci.

V zrcadlovce pes zakopán není: problém je v majiteli, který ji prostě neumí používat.

A tak jsem pak o pár hodin později stál s několika kolegy v Putinově venkovské rezidenci a mohl si téměř sáhnout na jednoho z nejmocnějších mužů planety. A zažíval návaly vzteku, protože jediný aparát, který jsem sehnal, byla jakási prastará krabička s plastovým objektivem, kterou mi narychlo půjčila hodná paní z ambasády. Nevyfotit si Putina by bylo skoro tak bolestného jako nevyfotit přistání marťanů.

Ale – což je ta pointa – to vlastně nedopadlo zase tak špatně. Fotka vyšla i v mé cestovatelské knížce a na malém formátu z ní lowcostovost nijak zvlášť nečiší.

Foťák umí víc, než jeho pán

Dnes by ta paní nejspíš měla aparát za tři čtyři tisíce a výsledek by byl ještě výrazně lepší, protože digitální éra přinesla pád cen přístrojů a i ty obyčejné zvládnou překvapivě hodně. Zkrátka: není pravda, že k udělání hezkého obrázku potřebujete vybavení za desítky tisíc. A nevěřte „chytrým knihám“ a reklamním letákům, které vás budou přesvědčovat o opaku.

Většina lidí (nebo spíš skoro všichni) mají fotoaparáty, které toho umí mnohem víc, než jejich páni. Často slýchám větu: „Koupil jsem si zrcadlovku, ale není nic moc, neumí dělat o moc lepší obrázky, než můj starý kompakt.“ Jenže v té zrcadlovce pes zakopán není: problém je v majiteli, který ji prostě neumí používat.A když jsme zmínili ten „obyčejný kompakt“ za pár tisíc: pokud se postavíte na Václavák a budete fotit za dobrého světla třeba svoji rodinu, výsledek bude překvapivě podobný, jako kdybyste je fotili zrcadlovkou za 20 000 Kč či nějakým dělem v ceně mnohonásobně vyšší.Tedy: na foťáku sejde mnohem méně, než si mnozí uvědomují.Samozřejmě, má to své limity: pokud budete chtít fotit koňské dostihy, vrh oštěpem na olympiádě nebo toužíte zvětšovat portréty na velikost panelového domu, připravte se na investici ve výši menšího či většího auta, a poučka o rodině na Václaváku platit přestává.

Co si koupit? To je trochu chyták

Dobrá, a co z toho plyne pro velmi častou otázku: Co si mám koupit za fotoaparát? Vyčerpávající odpověď by zabrala zhruba desetinásobek tohoto textu, zahrnovala by i popis názorů fanatických příznivců/odpůrců různých značek a stejně by jasnou odpověď nepřinesla.

Krátká odpověď zní:

1. Pokud fotíte jen někdy, foťte, čím chcete, vaše kamera umí mnohem víc, než si myslíte (ale naučte se s ní pořádně zacházet!)

2. Pokud toužíte po opravdu krásných fotkách a začínáte, pořiďte si obyčejnou zrcadlovku (plus dva objektivy) za cca 20 000 Kč (ale naučte se s ní pořádně zacházet!)

3. Pokud jste už někde dál či toužíte fotit lvy při lovu, pouštní bouře či ledy Antarktidy, kupte si něco, co vydrží více než levná zrcadlovka (viz bod 1.) Radit vám, ať se i s tím superstrojem hlavně naučíte pořádně zacházet, si vám vnucovat neodvážím (jistě byste se urazili). I když…

