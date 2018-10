PŘÍRODNÍ MANDALA: Umělec tvoří RELAXAČNÍ obrazce z věcí kolem sebe

Pláčete, že chcete být umělcem, ale nemáte na to peníze? Tak se dvakrát propleskněte a poté otevřte naši galerii. V ní najdete impozantní obrazce, někdo je nazývá mandaly, vytvořené z přírodních materiálů - kameny, větvičky, listy, hlína, to a jenom to se rozhodl Angličan James Brunt ve svých hypnotických a uklidňujících obrazcích využít. Umění lze vytvořit prakticky ze všeho kolem, proč tedy nezačít s tím, co máte kolem sebe?