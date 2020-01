Arabský poloostrov nejsou jen Emiráty. Proč je dovolená v Ománu lepší volbou?

Omán má oproti Emirátům jednu velkou výhodu, nenabízí totiž jen luxusní dovolenou v hotelových resortech obklopených moderními obchodními centry a monstrózními stavbami, pyšní se i krásnou přírodou.

Příroda v Ománu láká nejen Evropany po celý rok

Pokud uvažujete nad tím, co vidět v Ománu, pak si rozhodně nenechte ujít krásy přírody. Na severu Ománu se rozprostírají pásma hor a skal, která se pozvolna mění do pískových dun a pouští. Na jihu země v regionu Dafar se zas můžete pokochat krásnými výhledy na solné pláně a zelené kopce.

Příroda je v Ománu krásná po celý rok, i proto jsou v nabídce cestovních kanceláří jak letní, tak i zimní zájezdy. I přestože nejteplejší počasí panuje od června do srpna, největší zájem o dovolenou v Ománu je od listopadu do února. Řada Evropanů tak do země vyráží přečkat mrazivé zimní časy.

Za poznáním místní kultury i kuchyně se vydejte do hlavních měst

Dovolená v Ománu ale nemusí být jen o toulkách přírodou. Ujít byste si rozhodně neměli také kulturu, řadu památek a výtečnou gastronomii. Za návštěvu zaručeně stojí hlavní město Muscat, které je arabským klenotem. V metropoli najdete Mešitu sultána Kábuse, Sultánův palác a muzeum s ománskou expozicí Bait Al Zubair. Pro nákup tradičních výrobků a ochutnání místních specialit pak zavítejte na orientální trh Muttrah Souk.

Kromě hlavního města stojí za vidění i bývalé hlavní město Nizwa, které se dříve řadilo k významným obchodním křižovatkám. Pokud se do Nizwy dostanete, pak rozhodně nesmíte minout pevnost Bahla a nedaleký zámek Jibrin.

Omán je zemí pro dobrodruhy i milovníku luxusu

Dovolenou v Ománu lze pojmout různými způsoby. Buď zvolíte poznání, dobrodružství nebo odpočinek, stačí jen najít vhodný zájezd. A jaké velké dobrodružství země na jihovýchodě Arabského poloostrova nabízí? Vydat se můžete na noc do pouště, do jedné z beudínských vesnic, na moře za delfíny nebo na pláž za želvami. Možností nabízí Omán nespočet.

Zároveň ale země není jen pro dobrodruhy, na své si přijdou i milovníci poklidné dovolené v luxusních hotelových resortech. Součástí moderních komplexů jsou krásné písečné pláže a mnohdy nechybí ani wellness a fitness. A jaká jsou ta nejoblíbenější letoviska v Ománu, která navštěvují nejen evropští turisté? Salalah, Salalah Wadi Khasbar a Mirbat.