Kam na dovolenou za pakatel? Bulharsko a Turecko je pro Čechy levným rájem

Turecku se v současné době nedaří, ekonomická krize a výrazné oslabení tamní měny, není pro místní obyvatele nic k radosti. Kdo se naopak ale radovat může, jsou turisté. Těm se totiž nabízí možnost nakupování za super ceny.

Turecko i Bulharsko jsou pro Čechy nejlevnější dovolenkové destinace

V Turecku seženete oblečení, boty i kabelky, také výtečné jídlo, speciality a koření. Už před krizí turisté odjížděli z dovolené s pořádnými nákupy, nyní si ale budou moci nakoupit minimálně dvakrát tolik. Zatímco v roce 2015 se prodávala turecká měna za více než 10,50 Kč, dnes vychází na méně než 3,70 Kč. Značný rozdíl pocítíte nejen na koupi suvenýrů, ale i v restauracích a při plánování fakultativních výletů.

Levně pro Čechy ale není pouze v Turecku. Pokud last minute do Turecka není nic pro vás, pak můžete vyrazit do Bulharska. I v této oblíbené dovolenkové zemi se mohou Češi cítit jako boháči. Za to, za co v Bulharsku zaplatíte 1 000 Kč, byste u nás zaplatili téměř 1 400 Kč.

Co navštívit v Turecku a v Bulharsku?

Turecko a Bulharsko ale nenabízí jen moře, teplé počasí a levné nákupy. Obě země toho ukrývají mnohem více. Ani last minute dovolená v Turecku nemusí být ochuzená o historické památky a krásná města, jako jsou Pergamon, Trója a Istanbul. Vykoupat se můžete v Modré laguně Ölüdeniz a odpočinout si v tureckých lázních Hamam. Z přírodních atrakcí pak stojí za vidění takzvaný bavlněný hrad zvaný Pamukkale.

Také Bulharsko je bohaté na zajímavou historii, za památkami určitě vyrazte do měst Sofie, Koprivštica a Plovdiv. Dobrodružství zažijete v místních horách Rila a Pirin nebo Stara Planina. V neposlední řadě pak turisty láká oáza klidu ve stovkách bulharských klášterů.

Kde hledat levné last minute zájezdy?

Nabídka last minute zájezdů do Turecka či Bulharska je bohatá. I na poslední chvíli je stále z čeho vybírat. Jen zapomeňte na klasické obíhání cestovních kanceláří a raději hledejte levnou dovolenou na internetu. Využít k tomu můžete cestovatelský portál cestolino.cz, kde si porovnáte aktuální nabídku na trhu od mnoha cestovních kanceláří.

Sami si navíc najdete takovou dovolenou, která bude vyhovovat vašim představám a finančním možnostem. Týdenní zájezd do Bulharska all inclusive i s dopravou seženete od 6 960 Kč. Do Turecka pak můžete vyrazit na týdenní dovolenou all inclusive od 8 980 Kč na osobu.