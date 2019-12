Amundsen – výpravný celovečerní film o slavném objeviteli vznikal i v Praze

Norský polárník Roald Amundsen vyrážel opakovaně do neprozkoumané ledové pustiny už před více než sto lety. Nad jeho výpravami žasl celý svět, a byl tak už za svého života světově známou osobností. Vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pustin a oceánů nebo polární lety vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního dobrodruha. A to včetně řady méně známých skutečností, jako byl jeho vztah s bratrem nebo milostné aféry.

Film se natáčel více než 40 dnů a z toho 25 strávili filmaři v Česku. Ve snímku tak mohou diváci v norském královském paláci poznat pražský Žofín, filmová Královská geografická společnost neměla sídlo v Londýně, ale v Průhonicích, výpravu nevítaly po návratu z cest davy norských občanů v Oslu, ale na pražské náplavce, a většina ateliérových scén vznikla v pražských Třeboradicích. „Měli jsme vytipováno několik lokací v Maďarsku a také Litvě, ale nakonec jsme se rozhodli pro Prahu. Natáčení tam bylo úžasné. Například nábřeží Vltavy přesně zapadlo do našeho konceptu a dokonale zastoupilo nábřeží v Oslu,“ okomentoval natáčení norský producent Espen Horn scénu, ve které se z 200 českých komparzistů stalo v postprodukci tisíckrát více Norů.

Ve snímku se v roli jednoho ze členů Amundsenovy výpravy objeví také český herec Vojtěch Kotek, jenž představuje německého leteckého mechanika a polárního letce Karla Feuchta. Herec se dokonce na několik dní vydal s filmaři na Island. Výraznou českou stopu zanechala na snímku i kostýmní výtvarnice Michaela Horáčková Hořejší, která na základě této filmové práce dostala následně několik dalších nabídek v zahraničí.

Na filmu se podílela i producentka Silvie Michajlova, zbytek štábu tvořili cizinci. „Bylo fantastické sledovat tvůrce světového formátu, s jakou poctivostí a pokorou přistupují k práci na tomto filmu. Obdivuju jejich odvahu, že se do tak nelehkého tématu pustili, protože jejich pohled na Amundsena bude určující na spoustu let dopředu,“ vysvětlil český producent snímku Pavel Berčík.

Norsko-švédsko-český snímek se natáčel kromě České republiky a Islandu samozřejmě také v Norsku. Připravoval se šest let a stál 73 milionů norských korun. Pracovaly na něm stovky lidí v nejrůznějších profesích.

Pro natáčení bylo například nutné, aby byla vytvořena digitální verze vzducholodi Norway nebo věrná kopie interiéru lodi Maud. Amundsenovo letadlo, které se vyrobilo v České republice, pak bylo kompletně posláno na natáčení na Island, potom zpátky do Čech, a po natáčení skončilo v muzeu v Norsku.

I čeští filmaři mohou být hrdí, že se na projektu tohoto formátu podíleli. „Česká republika má obrovské množství profesionálů a oplývá velmi kvalitními filmaři, ale i dalšími filmovými profesionály. Dovolím si tvrdit, že Amundsen v sobě nese to nejlepší ze všech tří koprodukčních zemí,“ dodal producent Espen Horn.