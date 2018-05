12 důvodů, proč cizinci chtějí poznat Prahu

1. Okouzlující Staroměstské náměstí

Důvodů, proč právě na tomto místě potkáte ve dne i v noci spoustu cizinců, je hned několik – lákají je roztomilé obchůdky, typické české restaurace a hospody, umělecké galerie i čilý turistický ruch.

2. Mozaiková dlažba

Co českým ženám vadí, když spěchají na schůzku v botách na podpatcích, u toho se turisté obdivně zastavují. Celá Praha se podle nich pyšný nádhernými vzory dlažby, která se mění s každou ulicí.

3. Smažený sýr

„Představte si něco jako sýrový sendvič, kdy plátek smaženého ochuceného eidamového sýra dáte mezi dva plátky české housky. Typicky se jí s tatarskou omáčkou nebo majonézou," vysvětluje novinářka Britům.

4. Lennonova zeď

Přestože je mimo hlavní turistickou trasu, novináři doporučují ji nevynechat. Upozorňují, že poznají obdivuhodné pouliční umění, kde každý má možnost napsat svůj vzkaz, a tak se místo mění každý den. Jedno však zůstává – jde o zeď, jejíž hlavní poselství je láska a mír.

5. "Staročeský" trdelník

„Když jste v Praze, musíte ochutnat trdelník plněný nutellou!“ Další prohlášení, ze kterého jasně vyplývá, že nám už nikdo neodpáře sladkou pochoutku připomínající obrovskou dutou kremroli, klasicky obalenou ve skořicovém cukru a v poslední době plněnou vším možným, včetně zmrzliny. Žádný z prodejců už nedodává, že dobrota pochází z Transylvánie.

6. Vyhlídková Vltava

Nejdelší česká řeka láká díky místům, kudy protéká, a to mezi Starým a Novým Městem. Cizinci tak mají možnost poznat Prahu z jiné perspektivy. Touží nejen po vyhlídkových plavbách, ale v posledních době se zvyšuje i poptávka v půjčovnách paddleboardů.

7. Pivo levnější než voda

Všichni ho chtějí, všichni o něm mluví. Praha se pyšní nejlevnějším a nejlepším pivem na světě. Novináři doporučují dát si světlou Plzeň, která má podle jejich slov nádhernou zlatou barvu a vysokou pěnu.

8. Hrad jako z pohádky

„Pražský hrad sedí na kopci s výhledem na město, obklopen zahradami, malebnými uličkami a dlážděnými schodišti. Když se Hradčany v noci rozsvítí, připadáte si, jako byste se ocitli v pohádce.“

9. Obdivuhodná architektura

Cizincům přijde úchvatné propojení gotiky, baroka, secese a moderních budov. Doslova říkají, že z té krásy až přechází zrak.

10. Staroměstský orloj

Jednu z nejpozoruhodnějších památek by prý nikdo neměl minout. A rozhodně stojí za to si počkat na chvíli, kdy se v každou celou hodinu od 9 do 21 hodin stroje orloje uvedou do pohybu.

11. Gulášová polévka v chlebu

Dalším jídlem, na které Angličané slyší, je tradiční gulášová polévka. Podle nich prý stojí za to okořenit si procházku metropolí návštěvou útulné kavárny a objednat si pokrm z hovězího či vepřového masa, jenž se nalévá do vydlabaného chlebového bochníku.

12. Výhodné nákupy

Nové Město je pro cizince rájem milovníků levných nákupů. Už si stačili všimnout, že se Praha v této části rozrostla o řadu obchodních domů, butiků a malých nákupních center. Novináři zároveň upozorňují na skutečnost, že tady turisté najdou i spoustu divadel, kin a muzeí.

