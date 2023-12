5 nejlepších komediích, se kterými se proletíme po světě

Létání pro začátečníky

S novinkou režiséra Hafsteinna Gunnara Sigurðssona se společně se skupinou účastníků kurzu `Létání beze strachu` podíváme až na daleký a mohutně zasněžený Island. Příběh nesourodé skupinky, která se místo krátkého cvičného letu musí popasovat s mrazivými živly i svými neduhy je vysoce zábavnou a odpočinkovou komedií o těch nejhorších lidských vlastnostech, které se projeví vždy, když se nám to nejméně hodí.

Připoutejte se, prosím

Legendární parodie režisérského tria Zucker-Abrahams-Zucker, která v osmdesátých a devadesátých letech vládla Hollywoodu již sice bude brzy slavit pětatřicet let od svého vzniku. Stále se však jedná o jednu z nejikoničtějších taškařic, které byste roky jen těžko uhodli. Bývalý námořní pilot Ted Striker, který se musí kvůli žaludečním potížím zbylé posádky ujmout řízení letounu baví se svými husarskými kousky včetně nafukovacího kopilota dodnes.

Rozkoš v oblacích

Režisér Pedro Almodóvar se řadí k ikonám evropského filmu. I když se do povědomí diváků zapsal spíše oduševnělými rodinnými dramaty plnými nevyřčených křivd a traumat, v roce 2013 si odskočil k režii bláznivé komedie Rozkoš v oblacích. Ansámblová komedie o pasažérech letadla, kteří se rozhodnou se během letu pořádně odvázat vám definitivně změní pohled na stevardy i popové hymny od Pointer Sisters I am so exicted.

Lítám v tom

George Clooney si v roce 2009 zahrál po boku tehdy mladičké debutující Anny Kendrick jako věčně pragmatický muž živící se tím, že létá po Americe a vyhazuje zaměstnance z práce místo HR oddělení. Jeho jedinou potěchou je získávání prémiových mílí do leteckého věrnostního programu, tedy alespoň do chvíle, než dostane na zaučení mladou asistentku. Posmutnělá komedie o praskání vlastních bublin i životních jistotách patří mezi jedny z nejlepších (a též nejnápadnějších) filmů, kde se Clooney objevil.

Láska na první pohled

V žánru romantických komedií by se pohybuje jedna z novinek streamovacího giganta Netflixu. Snímek, který má na svědomí režisérka Vanessa Caswell, pro níž se jedná o první celovečerní film a odklon od seriálové tvorby. Dojemná romance o dvojici, která se zamiluje během jednoho zámořského letu, míří především na mladší cílovou skupinu díky producentskému týmu hitů “To all the boys” a představitelce hlavní role Hayley Lu Richardson, která si vydobyla slávu díky druhé sérii satirického seriálu Bílý lotos. Těžko byste ale hledali hřejivější film promrzlý letadlovou klimatizací.