6 důvodů, proč navštívit Chorvatsko

Pláže

Nejkrásnější pláže hledejte jednoznačně na pobřeží Dalmácie. Můžete se zde těšit na bílé oblázky, křišťálově čistou akvamarínovou vodu, pitoreskní zátoky se skalisky a fíkovníky či olivovníky. Těmito plážemi se Chorvatsko doslova zapsalo do mapy. Tyto pláže nabízí příjemný odpočinek – pokud se tedy na dovolené hodláte prostě „zašít“ u vody a na všechny starosti se vykašlat a prostě si jen užívat klidu, Dalmácie je pro vás tou správnou volbou. Kvůli těmto plážím se vyplatí vyrazit na last minute Chorvatsko dovolenou.

Potápění a šnorchlování

Sice to není, jako kdybyste navštívili Karibik, kde je pod hladinou k vidění spousta tropických ryb, ale díky čistotě vody a oblázkovému pobřeží vás čeká skvělá podmořská viditelnost. V momentě, kdy se potopíte pod hladinu, vás ale čeká opravdové dobrodružství. Ano, mořské ryby jsou sice zajímavé, ale co je ještě lepší, je námořní historie tohoto státu. Díky ní můžete pod vodou prozkoumat vraky nákladních lodí, které v minulosti přepravovaly olivové oleje. Nicméně se můžete kochat pohledem i na válečné lodě. Pro potápění doporučujeme mořské jezero Te Vega, k němuž vede podmořský tunel.

Národní park Plitvická jezera

Nejznámější a nejoblíbenější chorvatský národní park – to jsou Plitvická jezera. Jak je známo, natáčel se zde i legendární Vinnetou. Jejich dominantou je zalesněný kaňon. Zde můžete obdivovat dechberoucí vodopády a užít si procházku po snadno přístupných stezkách a promenádách, případně si zde zaveslovat.

Dubrovník

Pokud jste již o Dubrovníku slyšeli, jistě víte, že se tomuto městu říká „perla Jadranu“. Celé malebné město obklopují staleté pevnosti, čekají vás zde malebné procházky po hradbách, při nichž se budete kochat oslnivými výhledy. Doporučujeme se vydat na vrchol hory Srd, kam vás vyveze lanovka. Dopřejte si zde kávu v místní kavárně a vychutnejte si u toho neskutečný výhled na Jadranské moře a jeho okolí. Víte, že se v tomto okolí natáčelo mnoho scén Hry o trůny? Toto město nabízí také skvělou možnost ubytování v Chorvatsku.

Římský amfiteátr v Pule

Město Pula je oblíbenou destinací všech výletníků. Nachází se v Istrii, což je region s italským charakterem, nachází se zde i takzvané chorvatské Benátky. Zaujmou vás zde římské ruiny, jejichž dominantou je amfiteátr starý tisíce let. Užijte si zde koncert, festival či filmovou projekci. V tomto starobylém prostoru ve vás tento „všední“ zážitek zanechá nesmazatelnou stopu.

Výlety za vínem

Chorvatské víno má dlouhou historii, nabízí širokou škálu původních odrůd a spoustu vinařských oblastí. V poslední době se stala vinařská turistika velice oblíbeným způsobem, jak poznat kulturu státu a vychutnat si to nejlepší, co dokáže dát. Užijte si zde projížďku po vinařských stezkách, která vás dovede nejenom do malebných vinic, ale také do historických i moderních sklepů a degustačních místností.

Nejčastějším obdobím, kdy vyrazit do Chorvatska, je samozřejmě červenec a srpen, nicméně, pokud máte možnost, určitě vyrazte na dovolenou po sezóně, klidně i v říjnu. Je zde stále ještě teplo, méně lidí, více prostoru u památek, a hlavně ceny dovolených jsou podstatně nižší. Tak zabalte cestovní kufr a počkejte si na to nejlepší načasování.