Amerika je nejlepší zemí světa. Ale myslí si to jen Američané

Kvůli chybějící možnosti srovnání mají pocit, že jejich systém funguje nejlépe a v diskuzi jim není možné vyvrátit něco pro nás Čechy a Evropany tak samozřejmého, jako je nespravedlivý či zcela nefunkční systém.

Škola na Havaji aneb Jak vymýtit sex, o kterém se nemluví

První příběh

Včera se přihodily hned dvě věci, které dokázaly vytočit. Hned ráno se v práci řízla jedna ze zaměstnankyň v kavárně dost hluboko do ruky. Zaměstnáváme ji a také jsme ji pojistili, což zde není samozřejmé. Všude na ostrově pracují mimo státní služby lidé pouze na dvacetihodinový úvazek, aby je zaměstnavatel nemusel pojistit.

Chtěla jsem ji hned odvézt do nemocnice, aby ji ošetřili, ale snad by raději umřela, než by tam jela. Ukazovala mi 20 centimetrů dlouhou jizvu, kterou si sama na poslední návštěvě špitálu zašila, protoze ji s otevřeným zraněním, které celou dobu krvácelo, nechali celé odpoledne čekat – nebyla totiž pojištěna. Po naší krvavé diskuzi si sedla do auta, odjela do drogerie a koupila si za téměř padesát dolarů vše, co pro ošetření potřebovala. Ránu zalepila nějakým speciálním lepidlem, aby už nekrvácela, zafáčovala si ji a nastoupila zpět do práce. Všichni, kdo u nás pracují, jsou pojištěni úplně poprvé. Ve zdravotnický systém kvůli svým dřívějším zkušenostem však vůbec nevěří.

I kdyby prošel Obamův zákon, ve kterém navrhuje, aby byl každý Američan pojištěn, bude zde trvat celé generace, než bude systém fungovat. Normální člověk zde nevěří, že když si zlomíme nohu, jdeme v Česku do nemocnice a necháme se zrentgenovat a ošetřit, a téměř nic neplatíme.

Smog, který zabíjel. Ten, co trápí Česko, je jen slabý čajíček

I když jsou zde lidé pojištěni, tak nikdy ne na 100 procent. Mají dvaceti- až čtyřicetiprocentní spoluúčast. Lékařství je zde jedno z nejdražších na světě. Takže den a noc v nemocnici včetně vyšetření možného infarktu stálo našeho souseda "pouhých" 8 200 dolarů. Za to by měl v Česku pravděpodobně kompletní operaci i s pobytem v nemocnici. Proti změně se samozřejmě nejvíce brání celý farmaceutický průmysl. Samozřejmě, že o regulaci i diktát, že nesmí některé věci prodávat s tisíciprocentním výdělkem, nijak nestojí.

Jiné a zároveň stejné příběhy

Náš kuchař si před několika lety zlomil klíční kost, a protože neměl ušetřených 1 800 dolarů, tak jej neošetřili a z nemocnice ho vyhodili. Kost mu špatně srostla a vykukuje mu z trička jako malý meč. Na manažerku na ranči mé sestry spadl kůň. Bála se, že si zlomila pánev. Nenechala se odvézt do nemocnice – je pojištěna a prakticky to byl pracovní úraz. Místo toho zavolala svého kamaráda zvěrolékaře, který má rentgen pro koně zabudovaný v autě, aby ji zrentgenoval, a zjistil, zda je v pořádku.

Na každém rohu vidíte se belhat nějakou osobu s návleky na nohou či rukou, které zde zakoupíte v supermarketu. Nemohou si ani přes pojištění dovolit výměnu kloubů či jiné zákroky. Můj údiv nad tím, že nechápou, že jejich systém není v pořádku, vyvrcholil však večer, kdy si manžel jel koupit přes inzerát automobil. Starší pán, očividně nemocný, nám prodával oldtimer mercedes. Neotálela jsem se zeptat, proč tak krásné auto vůbec prodává – s pocitem, že má zajisté nějakou skrytou vadu.

Exkluzivně pro NG: Impozantní bouře v srdci Ameriky

Řekl, že za měsíc jde do Honolulu na operaci, a do té doby musí dát dohromady velkou částku peněz, a proto všechno včetně domu prodává. Zeptala jsem se ho, zda není pojištěn. Pracoval dokonce posledních patnáct let u hasičů, což je součást státní správy a jedna z mála možností, jak být pojištěný. I přesto, že je pojištěn, pojišťovna ho však odmítla, protože operace ho nevyléčí, ale nemoc pouze zpomalí.

Za poslední rok se zmenšil z metru osmdesát na metr šedesát pět a sotva se hýbal. Jeho nohy v botách vypadaly jako kopyta a celá kostra byla zkroucená. Když operaci neprovedou, bude během pár měsíců na vozíku. S operací má možnost jestě pár let chodit. Auto jsme bez smlouvání odkoupili, ale celou cestu domů jsem nebyla schopna slova, jak jsem byla rozčarovaná z toho, jak tento systém nechá své občany finančně vykrvácet do poslední kapky - a oni se nad tím ani nepozastaví. Věří politikům, že mají nejlepší systém na světě. 47 tisíc Američanů ročně umírá jen proto, že nemají žádné peníze na léčení. Ale za vším samozřejmě jako všude stojí peníze a v USA je právě lobbismus tím hlavním hybatelem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: