Balaton je zase in! Poznejte zblízka „maďarské moře”!

Maďarsko sice nemá moře, ale za to má Balaton a ten sem každoročně láká tisíce návštěvníků nejen z Maďarska, ale z celé Evropy. Nejde zdaleka jenom o jezero Balaton, ale o celou oblast, která jezero obklopuje.

Maďarské moře je perfektní cíl

Jezero Balaton je největším sladkovodním jezerem ve střední Evropě. Na délku měří 77 km a v jeho nejširším místě má 15 km. Do Budapešti je to od nejvýchodnějšího cípu jezera zhruba 100 km, naopak do Prahy je to od nejzápadnějšího města Keszthely něco kolem 500 km. V letní sezóně u jezera můžete očekávat téměř bezchybné středomořské klima s teplotou vody až 27°C.

Mnoho důvodů pro dovolenou u Balatonu

Tím hlavním důvodem, proč lidé navštěvují Balaton je koupání. Nejkrásnější pláže najdete na jižní straně jezera, která nabízí pozvolný vstup do vody. Koupání v Balatonu si užijí i menší děti. Vlny jsou zde výjimečně a na jižním pobřeží je voda tak mělká, že klidně můžete ujít i 200 metrů a voda vám bude sahat sotva po pás.

Na severním pobřeží je vstup do vody většinou možný jen z mola. Voda je zde hlubší a slibuje příjemné koupání pro zkušenější plavce.

Na skok do maďarských termálů

Pokud by vám přece jen teplé klima a vyhřátá voda v jezeře nestačily, můžete se během pobytu u Balatonu zastavit v místních termálních lázních. Najdete je například ve městě Siófok. Pohodlné uvolnění ve wellness s minerální termální vodou nabízí většina hotelů v Siófoku.

Hevíz neleží sice přímo na břehu Balatonu, ale je častým výletním cílem, protože je vzdálený pouze 6 km od severozápadního pobřeží jezera. Hlavní dominantou a důvodem, proč do Hevízu míří každoročně tisíce turistů je největší termální jezero vulkanického původu na světě. Jezero Hevíz je napájeno léčivými minerálními prameny, které i v zimě udržují teplotu vody v jezeře na příjemných 22°C.

Szigliget - rajský poloostrov

Dalším zajímavým místem, který byste při pobytu v Maďarsku u Balatonu neměli minout je poloostrov Szigliget. Osadu i zříceninu hradu se stejným názvem najdete na severním pobřeží Balatonu. Szigliget nabízí krásné výhledy i lidovou architekturu a právem bývá nazýván rájem na zemi. Během pobytu v Szigligetu můžete ochutnat vynikající víno z místních vinic.

Pobyt u Balatonu má zkrátka něco do sebe. Ať vyrazíte v páru, s rodinou, či s přáteli, zcela jistě si dovolenou v Maďarsku užijete! Podívejte se také na Hotely.cz na recenze hostů, kteří již Balaton navštívili.