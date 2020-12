Cestopis roku 2020

Výbor pro udělování Ceny Hanzelky a Zikmunda vyhlašuje III. ročník soutěže v následujících kategoriích:

nejlepší cestopis roku

nejpůjčovanější cestopis v českých knihovnách

nejlepší rozhlasová reportáž

nejlepší cestovatelská fotografie (ve spolupráci s Czech Press Photo)

Medailonky porotců:

Literární soutěž

Milena Holcová je scenáristka, spisovatelka, cestovatelka. Narodila se jako Oulehlová roku 1954 v Brně. Žije v Praze. Vystudovala práva, má tři děti a sedm vnoučat. Stopem procestovala mnoho exotických zemí na čtyřech kontinentech. Je autorkou mj. trilogie „Lidi aneb Cestování je série omylů, ale jeden je zajímavější než druhý“, knih „Za humny nejsou lvi“, „Orinokem k přechodu“, "Věčný striptýz", "Babky na divoko", „I města mají duši“, „Já nic, já Mohamed“, scénářů „Láska v moll“ či „Riskantní interview“. Od prvního ročníku soutěže o Cenu H+Z je předsedkyní poroty.

Zdroj: Redakce

Miloň Čepelka je básník, prozaik, textař, herec, scenárista, moderátor a cimrmanolog. Narodil se 23.9. 1936 v Pohoří na Rychnovsku. Vystudoval pedagogiku, byl redaktorem Československého rozhlasu, zakládajícím členem Divadla Járy Cimrmana. S manželkou Hanou mají dva syny. Je autorem několika televizních a rozhlasových her (např. “Výlet do Afriky“), pohádek, písňových textů, zábavných a literárních pořadů, několika básnických sbírek (namátkou „Bdění ve zvěrokruhu“, „Mandel sonetů“, „Deník Haiku“), tří novel (mj. „Poklesky rozverné snoubenky“), a jedné knihy povídek („Svědectví inspektora Toufara a jiné povídky“). Členem poroty soutěže o Cenu H+Z je podruhé.

Zdroj: Redakce

Ina Píšová je literární historička, vysokoškolská pedagožka a bývalá mluvčí FF UK. Přednáší současnou literaturu na Univerzitě Karlově. Narodila se v roce 1985, má dvouletého syna Matěje. S manželem, historikem Petrem Píšou, procestovali Indonésii, Čínu, Kubu a během Inina studia na kalifornské Berkeley i severoamerické indiánské rezervace. S prvotinou „Transibiřská magistrála: Po stopách legionáře Jana Kouby“ zvítězila v prvním ročníku soutěže o cestopis roku. Členkou poroty je poprvé.

Zdroj: Redakce

Ladislav Zibura je cestovatel, spisovatel a novinář. Narodil se 15.6.1992 v Českých Budějovicích. Vystudoval žurnalistiku a pracoval v Českém rozhlasu. Věnuje se pěším poutím, v roce 2011 šel do Santiaga de Compostela, o rok později z Českých Budějovic do Říma. Na kole absolvoval cestu k Baltskému moři a zpět, pěšky prošel Izrael, Turecko, Nepál a část Číny. S knihou „Prázdniny v Evropě“ získal hlavní cenu ve druhém ročníku soutěže o nejlepší cestopis roku. Jeho titul „Pěšky po Arménii a Gruzii“ vyhlásil Svaz knihovníků jako nejpůjčovanější cestopis v českých knihovnách. Dále je autorem knih „Pěšky mezi buddhisty a komunisty“ a „40 dní pěšky do Jeruzaléma“. Porotcem této soutěže je poprvé.

Zdroj: Redakce

Jan Rybář je novinář, fotograf a spisovatel. Narodil se 6.3.1971 v Hradci Králové. V Praze vystudoval geologii a mezinárodní vztahy, ve Skotsku žurnalistiku. S manželkou Zuzanou mají dvě dcery. Během třinácti let práce v zahraničním oddělení MF Dnes, kde byl do roku 2009, procestoval velkou část světa (od Japonska přes Afghánistán a Irák po Guantánamo). Za fotografii „Bolest Beslanu“ získal hlavní cenu v soutěži Czech Press Photo. Jeho první reportážní kniha „Historky z konce světa“ byla zařazena mezi TOP 30 nejlepších česky psaných cestopisů. Následovala kniha „Válečníci, teroristé a jiní šílenci“. Je autorem historické prózy „Čtvrtá kostka“. Pořádá kurzy a řídí web o fotografování Fotoguru.cz. Od začátku soutěže je členem literární i fotografické poroty.

Zdroj: Redakce

Fotografická porota

Veronika Souralová je fotografka, spisovatelka a ředitelka společnosti Czech Photo. Narodila se 10.7.1968. Vystudovala stavební fakultu ČVUT Praha. S manželem Marcelem mají dvě děti. Je kurátorkou výstav, ředitelkou soutěže Czech Press Photo a zakladatelkou nové soutěže Czech Nature Photo. Má za sebou na třicet autorských výstav, je autorkou cestopisných knih např. „Gruzínské snění“, „Fotografové musejí být šílení“, a publikací pro děti „Já, zlatý retrívr“ nebo „Včelí domeček“. Systematicky a s nadšením se věnuje pořizování makrofotografií hmyzu, které publikuje v odborných knihách a časopisech. Stojí u zrodu fotografické části soutěže o Cenu H+Z a potřetí je členkou poroty, letos jako její předsedkyně.

Zdroj: Redakce

Petr Brukner je herec, fotograf, výtvarník, člen Divadla Járy Cimrmana. Narodil se 19.5.1943 v Písku. S manželkou Evou mají tři děti a čtyři vnoučata. Vystudoval strojní průmyslovku. Původním povoláním je projektant. Byl mimo jiné redaktorem pohlednic ve vydavatelství Pressfoto. Věnuje se fotografii a výtvarným kolážím, které nazývá „fóráže“ a představil je např. na výstavě „Blízká setkání třetího druhu aneb Prznění klasiků“. Na příští rok chystá retrospektivní výstavu fotografií, výběr z cyklů „Ulice“, “Dílo člověka“ a „Dílo přírody“. Má rád jazz a tvrdí o sobě, že miluje veteš. Je aktivním cyklistou. Od prvního ročníku je porotcem fotografické soutěže.

Zdroj: Redakce

Tomáš Tureček je zakladatelem a šéfredaktorem české edice National Geographic. Narodil se 31.3. 1970 v Rakovníku, je ženatý. Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, studoval také afrikanistiku a etnologii. Třináct let pracoval v zahraniční rubrice MF Dnes, několikrát se účastnil jako mezinárodní pozorovatel voleb v poválečné Bosně a Hercegovině, je autorem prvního českého průvodce po Jihoafrické republice a knižního rozhovoru s naším předním egyptologem, profesorem Miroslavem Bártou. Od prvního ročníku soutěže o Cenu H+ Z je členem fotografické poroty.

Zdroj: Redakce

Pavel Schreiber je generální ředitel a předseda představenstva společnosti CeWe Color, partnera soutěže. Narodil se 28.5.1965 ve Vejprtech na Chomutovsku. Má dceru Evu. Vystudoval ekonomickou fakultu na Vysoké škole dopravní v Drážďanech. Začínal v CK Čedok jako vedoucí oddělení mezinárodní přepravy. Pět let byl ředitelem zastoupení firmy v Curychu. Od roku 1996 působí jako generální ředitel firmy CeWe Color, která vlastní značku Fotolab v České republice. Jeho hobby je sport (zejména golf, sjezdové lyžování) fotografování a film. Má dva setry a rád cestuje do málo navštěvovaných končin, naposledy např. Špicberky a Bhútán. Od prvního ročníku soutěže o cestopisnou fotografii roku je členem poroty.

Zdroj: Redakce