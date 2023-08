Chystáte se na dovolenou? Cestujte s jistotou a bezpečně

Oddech a načerpání nové energie jsou hlavními cíli každé dovolené.

Často nezáleží na tom, jestli trvá jenom několik dní nebo například 2 týdny. Pracovní povinnosti a úkoly každodenního života jsou po ní nějak snadnější.

Víte, jak na to, aby byla dovolená skutečně perfektní? Klíčem je její dobré naplánování. Pozornost byste podle nás měli věnovat zejména těmto bodům.

Bez cestovního pojištění ani na krok! Je tím nejdůležitějším, co byste měli vyřešit ještě před cestou. Využijte i vy AXA slevový kód a ušetřete na cestovním pojištění pro celou rodinu.

Zdroj: Pexels

Výběr destinace a ubytování

Víte, kam chcete jít na dovolenou? To je první rozhodnutí, které musíte udělat. Zohledněte vaše preferované destinace, typ podnebí či období největších teplot.

Pokračujte hledáním vhodného ubytování. Nedívejte se jenom na cenu za noc, ale pozornost věnujte i dalším důležitým kritériím, jakými jsou například ubytování a čistota pokojů či možnost stravování.

Stejně tak si prohlédněte fotografie z více zdrojů, čtěte recenze a hodnocení už dříve ubytovaných hostů. No a nakonec, ubytování rezervujte jenom přes ověřené portály.

Zdroj: Pexels

Způsob dopravy

S výběrem destinace souvisí i to, jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Zřejmě nejvíce lidí využívá na přepravu vlastní auto. Vyplatí se to zejména, pokud cestujete do blízkých destinací vzdálených jenom několik sto kilometrů.

Na delší a několikahodinové trasy je vhodné cestovat letadlem. Je to pohodlné, rychlé a bezstarostné.

Dalším oblíbenou variantou je cestování autobusem. Jako i v případě letecké dopravy, ani u autobusové se nemusíte o nic starat a pohodlně se dovezete do cíle.

Chcete na vaší následující dovolenou cestovat právě autobusem? Nepřehlédněte FlixBus slevový kod a ušetřete na dopravě.

Zdroj: Pexels

Cestovní rozpočet

Před samotní dovolenou je dobré vědět, kolik peněz si na ní můžete dovolit utratit. Vyhnete se tak nepříjemnému překvapení na bankovním účtu po jejím skončení. Stanovte si alespoň přibližný rozpočet na jednotlivé výdaje a držte se ho.

V souvislosti s penězi vás jistě napadla otázka, jak na dovolené platit. Obecně se doporučuje platit hlavně bezhotovostně, tedy platební kartou. Ve srovnání s placením v hotovosti má několik výhod – rychlost, pohodlnost a bezpečnost. Také zaplatíte o něco méně ve srovnání s tím, kdybyste si měnili peníze podle aktuálního kurzu místní měny.

Naším doporučením je mít vždy u sebe kromě platební karty i malý obnos peněz. Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit hotovost.

Zdroj: Pexels

Příprava na dovolenou nemusí být náročná ani hektická. Věnujte se jejímu plánování v předstihu a nic nepříjemné vás nepřekvapí.