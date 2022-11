Co nosit na turistiku? Průvodce pro ženy outdoorem a trekingem

Jaké oblečení vybírat na hiking?

Na výlety do hor se vám bude hodit kvalitní funkční oblečení. Vhodné jsou kousky s prodyšnou membránou. Ta zajistí odvod potu od těla. Díky funkční membráně tak budete v suchu a v teple za každého počasí. Do chladnějších měsíců vybírejte oblečení se zateplením. Co se týče materiálu, můžete si vybírat mezi syntetickými a přírodními oděvy. V posledních letech vítězí na plné čáře oblečení z přírodních tkanin. A není se vůbec čemu divit. Oděvy z přírodních látek jsou odolné, příjemné na dotek a také jsou tzv. udržitelné. Udržitelný způsob života propagují ty největší módní světové značky. Je tak z čeho vybírat. Zaměříme-li se na modely oděvů, můžete vsadit na stylové teplákové kalhoty nebo na funkční legíny. Jako svršek je pak ideální triko z merino vlny nebo ze 100% bavlny. Přírodní materiály pak vynikají i svými termoregulačními vlastnostmi.

Jaká obuv a módní doplňky budou vhodné na turistiku?

Aby byl náš outdoorový outfit vyšperkovaný do posledního detailu, měly bychom se zaměřit i na kvalitní turistické boty a doplňky. Do podhůří a na zpevněné turistické chodníky můžete využít nízké nebo vysoké sneakersy. Sneakersy dámské i pánské mají tu výhodu, že mají výborně odpruženou podrážku, která zvládne tlumit dopady chodidel při kontaktu se zemí. Volit pak můžete i pohorky. Ty oceníte zejména do vysokohorského terénu. Boty na hiking by měly být i dokonale prodyšné. Díky tomu se vám v nich nebudou potit při chůzi či při běhu chodidla. Na výběr mají dámy ze syntetické a z přírodní obuvi. Ženy si oblíbily především kožené modely. Přírodní kůže vyniká svou odolností. Po chvilce nošení se navíc kožené boty dokonale přizpůsobí specifickému tvaru vaší nožní klenby. Přírodní kůže má totiž tendenci k rozpínání. Co se týče módních doplňků, vybavte se na hory kvalitními slunečními brýlemi. Dobrou práci odvedou zejména ty polarizační. Dále se vám bude na hiking hodit i střední turistický batoh a smart hodinky. Do hor bychom neměly zapomínat ani na pokrývku hlavy. V kurzu jsou bucket klobouky, ale i snapback kšiltovky nebo klasické baseballové čepice.

Zdroj: modivo.cz

Jaké barvy, vzory a motivy pofrčí v letošní sezóně?

Sportovní outfit nemusí být pouze praktický a funkční, ale měl by být i trendy. Také na horách vám to přeci může slušet! V letošní sezóně se blýsknete v oblečení a v obuvi v přírodních či v pastelových barevných tónech. Vyhýbat se pak nemusíte ani černé nebo bílé klasice. Černá a bílá jsou barvy univerzální a z módy nevychází. Černé nebo bílé oblečení tak snadno zapadne do outfitu s pestrobarevnou obuví nebo s módními doplňky se vzory a s motivy. Letos pofrčí ty zvířecí a květinové. Nebojte se experimentovat a hrát si s barvami! Jestliže jste rády středem pozornosti, vyberte si oblečení nebo obuv v rudém barevném odstínu. Budete nepřehlédnutelné!