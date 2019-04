Díky aplikaci máme šanci přivést mladou generaci k přírodním vědám

Poprvé jsem se o této akci dozvěděl na zasedání konsorcia přírodovědeckých institucí celé Evropy v roce 2017. Kolegyně ze Španělska tam měla prezentaci zaměřenou na popularizaci přírodních oborů a zapojení veřejnosti do různých přírodovědných aktivit, tzv. Citizen science. Tehdy zmínila i projekt City Nature Challenge. Dostal jsem od ní kontakt na organizátory a ještě ten den psal do Spojených států, zda mohu přihlásit Prahu do prvního mezinárodního ročníku, který se měl konat v roce 2018.

Co je na projektu nejoriginálnější?

Je to právě ten nápad. Člověk, který to vymyslel, by měl dostat minimálně Nobelovu cenu :-). Jde tu o nádherné, neinvazivní propojení moderních technologií s přírodními vědami. Dnes má téměř každý mobilní telefon a používá ho nejenom na telefonování. Mladá generace si bez něj dokáže život představit jen těžko, a pokud ji chceme přivést k přírodním vědám, ke schopnosti rozpoznávat, pozorovat a všímat si, tak s tímto médiem musíme počítat. Nápad vytvořit mobilní aplikaci, kde si jen vyfotíte rostlinu, brouka nebo ptáka a ona vám sama nabídne, co jste viděli, je obrovská přidaná hodnota. A tato armáda uživatelů pomocí aplikace reprezentuje své město a „bojuje“ tak proti ostatním pozorovatelům z celého světa. Do toho soutěživý duch, kterého si v sobě neseme téměř všichni. Je to prostě geniální nápad…

Podobných aplikací s určováním lze nalézt víc. Čím je tato tak zajímavá?

Máte pravdu, ale většina aplikací podobného typu jsou úzce zaměřené - třeba na rostliny, vážky, houby… Navíc u mnohých musíte sami poznat a určit, jaký druh jste vyfotili. V aplikaci iNaturalist tyto věci odpadají a může ji používat úplně každý. Její hlavní výhodou totiž je, že jakmile vyfotíte daný objekt, sama vám navrhne, o jaký druh se může na vaší fotografii jednat. Určování tady funguje na základě tzv. neuronových sítí, kdy se aplikace sama učí rozpoznávat a zpřesňovat výsledky. Ať už to je něco podobného, co bylo viděno ve vašem okolí nebo je to jen vizuálně podobné konkrétnímu druhu. Na vás potom je, abyste si vybrali, čemu je váš nález nejvíce podobný. Poté si komunita uživatelů, kterých je dnes přes 750 000, navzájem tyto nálezy verifikuje, a tak není ničím zvláštním, když váš nález do pár minut potvrdí třeba nějaký člověk z druhé strany planety, anebo s vámi začne o vašem nálezu diskutovat. Samotné výsledky jsou opravdu fantastické! V loňském roce jsme navíc aplikaci přeložili kompletně do češtiny a nahráli do ní i české názvosloví, abychom ještě víc rozšířili její využití v České republice.

Soutěž měst je výborná věc na začátek, ale máte ze svého okolí odezvu, zda tuto apku v mobilu či v počítači využívají lidé i dál? Neomrzí je?

Zatím byl každý, komu jsem aplikaci ukázal, nadšený. Chce to vyzkoušet. Je to opravdu návykové. Krása je skrytá v tom, že aplikace umí sama rozpoznávat, co je na obrázku. Díky tomu se už nejedná o pomocníka pouze pro lidi s přírodovědným vzděláním, ale může ji používat kdokoliv. Navíc je aplikace zdarma a dá se používat téměř neomezeně, takže je dobré mít ji vždy po ruce. Když jdete na vycházku se psem anebo s dětmi do parku… Navíc se můžete díky ní i něco nového naučit.

Jsou výsledky pozorování na našem území použitelné i pro profesionály, třeba z Národního muzea?

Výsledky jsou zajímavé nejen pro lidi z muzea. V zásadě jsou využitelné pro přírodovědce na celém světě. Nedávno byl například schválený grant v Přírodovědeckém muzeu v New Yorku, kde se kolega zabýval výzkumem určitého druhu vážky. Zjistil, že tento typ má v různých částech země různé zbarvení křídel. Proto si podal grant, aby tento výzkum mohl realizovat a zjistit, proč tomu tak je. Díky aplikaci iNaturalist obdržel neuvěřitelné množství fotografií s velmi dobrým rozlišením z různých koutů země. Najednou měl k dispozici velké množství dat, které kdyby měl získávat sám, tak by to trvalo daleko déle a stálo mnohem víc financí. Celý projekt City Nature Challenge patří mezi tzv. Citizen science, tedy občanskou vědu, kdy běžní uživatelé mobilních telefonů jsou tzv. prodlouženýma očima vědců po celém světě. Pokud budou aplikaci používat lidé po celém světě, tak ze všech jejich pozorování jdou číst zajímavé údaje - například kdy začala daná rostlina kvést v různých částech země, kdy byl poprvé spatřen daný hmyz po zimním spánku atd. To vše může dát v dlouhodobém kontextu užitečné informace, které by jedinec sbíral velmi obtížně.

Praha se v minulém ročníku City Nature Challenge umístila na pěkném 38. místě. Podaří se letos výsledek překonat?

Já doufám, že ano :-). A to navzdory tomu, že je do projektu přihlášeno velké množství měst z různých koutů světa, kde je příroda daleko pestřejší. Tady ale nejde o to být první. Důležitější je, abychom lidem ukázali, že příroda v Praze je zajímavá a stojí za to ji poznávat. A pokud díky této soutěži dostaneme alespoň jednoho člověka častěji do přírody, tak to za to stálo.

Aplikace iNaturalist

Jak na to?

Stáhněte si do mobilního telefonu aplikaci iNaturalist (je dostupná zdarma jak pro iPhone tak Android). Nevlastníte chytrý mobilní telefon? Nevadí! Stačí se zaregistrovat na stránce iNaturalist a poté si už můžete do svého profilu manuálně vkládat fotografie pořízené třeba klasickým fotoaparátem. Ale pozor! Musíte u nich označit přesné GPS souřadnice.

Fotka a rychlý výsledek

Aplikace vám přesně určí, co jste vyfotili. U vás na zahradě, v oblíbeném parku nebo třeba na autobusové zastávce cestou do práce. Někomu možná odpadne to nejzajímavější – dlouhé hledání v herbářích, různých atlasech zvířat a postupné odkrývání tajemství. Na druhou stranu už nemusíte být odborníkem na určité úrovni, abyste se v určování orientovali. Nemáte starosti, jak danou rostlinu uchovat, jak si poradit se zajímavým hmyzím exemplářem k pozdějšímu určení… Vy jen svoji fotku pošlete k určení a dál záleží pouze na vás, jak moc vás to baví, kolik toho nafotíte, co vás z okolní přírody zajímá nebo kolik tomu chcete věnovat času.

City Nature Challenge

Pokud bydlíte v Praze nebo zde budete v období od 26. do 29. dubna, máte možnost se díky této aplikaci zúčastnit výzvy City Nature Challenge. Jde o zaznamenání co největšího počtu pozorování přírody v určitém městě a v uvedeném termínu. Organizátory výzvy jsou Kalifornská akademie věd a Přírodovědecké muzeum v Los Angeles. První ročník se uskutečnil v roce 2016 mezi městy San Francisco a Los Angeles. V dalším roce se soutěž rozšířila napříč USA a zapojilo se 16 států. Loni proběhl první mezinárodní ročník, kdy se Národní muzeum rozhodlo přihlásit i Prahu a ta se umístila na krásném 38. místě! Do letošního 4. ročníku je už přihlášeno 162 měst, od Tokia přes Washington, Prahu až po Honkong.

Více informací o City Nature Challenge Praha najdete na citynaturechallenge.cz