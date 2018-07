Díky zbraním vypadá člověk větší. Funguje to na sto procent

Americké letectvo si nechalo univerzitou UCLA zpracovat studii, která řešila, jak působí lidé se zbraněmi. Vojáky to zajímá především kvůli humanitárním misím – jsou situace, kdy by neradi zastrašovali, jindy je to zase nezbytné. Studie však přinesla výsledky, které překvapily nejen armádu…

