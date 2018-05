Dočká se Stonehenge kvůli novému tunelu posvátného ticha nebo problémů?

Dodnes je záhadou, jak komplex menhirů a kamenných kruhů, který je zhruba 13 km od městečka Salisbury v Jižní Anglii, vznikl. Jeho tajemství a energie nejvíce láká milovníky hippie, druidů a pohanů v době letního a zimního slunovratu.



Kameny jsou totiž srovnány tak, že celý komplex má solární a lunární orientaci, což z něj činí sluneční a měsíční chrám. Lidé se proto domnívají, že Stonehenge byl postaven právě proto, aby síly Slunce a Měsíce uctíval.

Posvátnost místa po desetiletí narušoval provoz z nedaleké silnice A303, která je součástí hlavní cesty spojující Londýn s okresy Devon a Cornwall. Po letech debat a diskuzí vláda nedávno zveřejnila plán na vybudování silničního tunelu dlouhého 2,9 km, a to právě v blízkosti Stonehenge.



Návrh prošel proměnou poté, co se zjistilo, že by stavba narušovala pohled na slunce ze Stonehenge v době zimního slunovratu. Tunel byl proto v projektu přesunut o 50 metrů dál od památky.



Kritici namítají, že by se během hloubení tunelu mohlo poškodit některé z archeologických nalezišť neolitu a doby bronzové, které dotvářejí krajinu kolem Stonehenge. Vláda však zdůraznila, že tunel bude věrně kopírovat trasu A303 právě proto, aby se takovým škodám zamezilo.



Zachován zůstane posvátný přístup ke Stonehenge od řeky Avon. To by návštěvníkům a poutníkům umožnilo následovat cestu, která se využívala v minulosti.

Snížení dopravního přetížení u Stonehenge bude velmi prospěšné i pro životní prostředí a hospodářství. Stonehenge Alliance však návrhu na změnu zatím oponuje. Obává se, aby se zásahem neporušila podoba ikonické krajiny.

Nový tunel je však součástí plánů a investic do rozšíření silnice A303, jehož cílem je posílení hospodářství v oblasti Devonu a Cornwallu – v místech malebných venkovských čtvrtí, které však trpí špatným dopravním spojením se zbytkem Británie.

Výstavba by měla začít v roce 2021 a trvat bude pět let.

