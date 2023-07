Dovolená v Egyptě. Kam se podívat a na co si dát pozor?

Patříte k milovníkům vysokých letních teplot? Máte rádi průzračné moře, barevný podmořský svět a nevyhýbáte se ani dobrodružství? V takovém případě vsaďte na Egypt. Destinaci, kterou se vyplatí poznat do nejmenšího detailu. Kromě několika tipů pro cestovatelský itinerář vám přineseme i rady praktické týkající se této exotické destinace.

Egypt je především o poznávání

Mnozí do Egypta míří za písečnými plážemi a pohodou u moře či hotelového bazénu. Jiní zase dávají přednost objevování této rozmanité země. Pokud patříte do druhé skupiny cestovatelů, určitě vám přijdou vhod následující řádky. Vaše kroky do Egypta mohou směřovat do kteréhokoliv z vyhlášených měst.

Alexandrie

Asuán

Abú Simbel

Safaga

Populární je například oblíbená Hurghada. Přímořské letovisko, kde se vám dostane od každého kousek. Chybět vám nebudou tradiční trhy, noční život, ani výtečná gastronomie. Egypt obecně vybízí k absolvování nejrůznějších výletů. Vyrazit můžete třeba k pyramidám v Gíze nebo do chrámového komplexu Karnak. Na své si přijdou i milovníci přírody. Takové Údolí velryb, Násirovo jezero a Národní park Gebel Elba jsou toho jasným důkazem.

Nepodceňujte dovolenou v Egyptě

Abyste si cestu do Egypta užili v maximální možné míře, připravte se na vše nezbytné. Pomyslným odrazovým můstkem jsou cestovní doklady. U cestovního pasu si pohlídejte platnost. Ta musí být ještě šest měsíců od data návratu. Při vstupu do Egypta potřebujete také vízum, které naštěstí vyřídíte přímo na některém z velkých letišť po přistání. A co dalšího byste měli vědět?

Místní měnou je egyptská libra

Platit lze ovšem eury a dolary

Běžné je nechávat drobný bakšiš

Pokud se rozhodnete navštívit Egypt, nezalekněte se ani smlouvání s místními obyvateli. Tento způsob obchodu je pro ně zcela vlastní a na tamních bazarech se mu oddávají s maximální radostí. Sami se pak můžete přesvědčit o tom, že cenu za téměř jakýkoliv sortiment lze usmlouvat podstatně levněji.

Kapitolou samou o sobě je bezpečnost. Ta je v zemi dobrá, i přesto si však musíte dávat pozor na některé věci. Uvědomte si, že cestujete do islámské země, takže se podle toho musíte chovat.

Zákaz alkoholu na veřejnosti

Žádný fyzický kontakt mezi lidmi

Ženy musí volit spíše zahalené oblečení

Benevolentnější podmínky jsou samozřejmě v hotelových resortech, přece jenom, jste na dovolené. Pakliže se rozhodnete poznávat zákoutí velkých měst, držte se spíše turistických oblastí. Zároveň si hlídejte své osobní věci a cennosti. Narazit byste totiž mohli na kapesní zloděje.

Poznejte Egypt od A až do Z

Jak můžete správně tušit, dovolená v Egyptě se pro vás stane skutečně nezapomenutelnou. Stačí jen drobná příprava a vše půjde, jako po másle. Zároveň vám neunikne žádný zajímavý cíl.

Cestopisy

Inspirace na zajímavá místa

Recenze hotelů

Nenechávejte výběr letní dovolené na poslední chvíli a pusťte se do plánování cesty do Egypta. Postarejte se o to, že na dovolenou v Egyptě rozhodně nezapomenete.