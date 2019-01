Francie - šarm a sladký život

A ne – nemusíte ani ochutnávat zdejší proslavený absinth, aby se vám tohle všechno do puntíku splnilo. Stačí jen zamířit do země galského kohouta.

Žabožrouti, šnekožrouti nebo třeba jen frantíci – ať už obyvatelům Francie řeknete jakkoli, nenechte se tou přezdívkou nijak ošálit. Francouzi totiž dobře vědí, jak správně žít. A prapodivné pokrmy, kterými se proslavili daleko za hranicemi své země, do toho schématu neoddělitelně patří. V rukou zdejších šéfkuchařů se totiž ulitnatí hlemýždi, hnědí skokani nebo třeba pavoučí krabi mění v překvapivě dobré lahůdky. Zkoušel jsem to mnohokrát, a vždycky jsem chtěl přídavek.

Hlemýždi, které tu znají spíš jako „šneky po burgundsku“, jsou tak oblíbení, že už poptávce mlsných jazýčků dávno nestačí. Takže je majitelé restaurací dovážejí třeba i od nás – nebo rovnou chovají na speciálních šnečích farmách místo ovcí a koz. A když už Francouzi nevědí, co nového vymyslet, začnou montovat mechanická monstra hodná hlavních rolí v některém z Verneových románů. Nevěříte? Přijeďte se podívat do přístavu Nantes, kde se slavný spisovatel narodil. Svezou vás tu na slonovi vysokém jako třípatrový dům a předhodí olihni, která jako by z oka vypadla bájným mořským příšerám.

Máte radši letní slunce a středomořskou pohodu? Tak se při poznávání krás francouzské riviéry nechte vést jistými tahy štětců světoznámých mistrů. Picasso, Monet, Renoir – stačí si jen vybrat. Cestou možná zjistíte, kde na Azurovém pobřeží pracují čeští skláři či kam si zajít na pravý absinth, jaký umělci před sto lety pili. Ačkoli je absinth-bar hezky skrytý v podzemí staré tržnice v Antibes, nemáte se dnes čeho bát. Nazelenalý nápoj silný jako konstrukce Eiffelovy věže je už zase legální. Podle nejnovějších výzkumů totiž nezpůsobuje halucinace, jak se často tvrdilo, ale jen pořádné bolení hlavy. Na přednášce s promítáním fotografií publicisty, zoologa a především cestujícího novináře Michaela Fokta projedeme Francií od severu k jihu a možná vás překvapí, že na své cestě dokonce překročíme rovník. Ano, malé střípky Francie najdete třeba i v Karibiku nebo kousek od Madagaskaru – takže se na chvilku podíváme i do zemí dvoumetrových leguánů nebo bizarních chameleonů.

Informace k přednášce:

Téma: Francie - šarm a sladký život

Místo: Městská knihovna v Praze, malý sál - Mariánské nám. 1, Praha 1

Kdy: 27. 5. 2014 od 19:00 – 20:30 hod.

Vstupné: 40,- Kč