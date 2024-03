HOLIDAY WORLD & REGION WORLD: Od severní Moravy po Srí Lanku

Partnerskou zemí v rámci HOLIDAY WORLD se pro rok 2024 stala Srí Lanka, která se vrací na veletrh po delší době. Její zástupci zasvětí návštěvníky do oblíbených, ale i neznámých lákadel, jakými jsou turisty nedotčené pláže, buddhistické památky ukryté v džungli či perly koloniální architektury a další.

„Návštěvníci uvidí expozice z mnoha vzdálených destinací jako například Indonésie, Peru, Thajska nebo Japonska. Premiérově se na veletrhu v Letňanech představí ostrov Elba a samozřejmě nebudou chybět ani tradiční turistické bestsellery jako Chorvatsko nebo Slovinsko a jiné Čechům blízké země,“ říká ředitelka veletrhu Janica Ciglianová.

REGION WORLD se letos pochlubí partnerským regionem, kterým je Moravskoslezský kraj. Ten patří k nejzelenějším oblastem Česka a překvapí množstvím turistických lákadel, významných památek i překrásných přírodních scenérií. Návštěvníci si budou moci v rámci veletrhu prohlédnout také nejkomplexnější nabídku turistických lokalit, trendů a novinek z území téměř celé České republiky. Nebudou chybět inspirace pro všechny typy dovolené, portfolio nabídek zájezdů po naší zemi a přehledy atraktivních míst v jednotlivých krajích.

Nabitý den pro odborníky

Veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD tradičně věnuje první den konání odborné veřejnosti z odvětví cestovního ruchu. Také letos bude v tento den zaměřen svou programovou skladbou na profesionály, kteří se již 15. března mohou těšit na 12. ročník konference a vzdělávací platformy Fórum cestovního ruchu pořádané agenturou CzechTourism. Zabývá se aktuálními i budoucími výzvami turismu, které zásadně ovlivňují zahraniční i tuzemské návštěvníky České republiky.

Páteční program pro odborníky obohatí také MBM Tourism Prague s možností osobních obchodních jednání profesionálů, které pořádají Enterprise Europe Network a Centrum pro regionální rozvoj ČR ve spolupráci s ABF, a.s., a udílení ocenění Velká cena cestovního ruchu 2023/2024, kterou vyhlašuje COT group.

Během prvního dne veletrhu bude odtajněn a honorován vítěz ankety Kraj mého srdce pořádané redakcí portálu Kam po Česku ve spolupráci s ABF, a.s. konané pod záštitou Asociace krajů ČR.

Zdroj: HOLIDAY WORLD & REGION WORLD

Cestovatelský festival i karavaning

Návštěvníci z řad široké veřejnosti mohou v rámci HOLIDAY WORLD & REGION WORLD vyhrát luxusní ceny hned v několika soutěžích, například zájezd pro dva do luxusního hotelu Nirvana s Ultra All Inclusive od společnosti Coral Travel CZ, čtyřdenní pobyt v oblasti Národního parku Vysoké Taury od ALPINmedia a NP Vysoké Taury, tři dny v Salcburku se vstupem do téměř tří desítek zajímavostí nebo desetidenní plavbu pro celou rodinu na největší lodi MSC WORLD EUROPA od firmy RIVIERA TOUR. Právě poslední jmenovaná společnost navíc v Letňanech premiérově představí zcela nový projekt výletních plaveb Explora Journeys, které jsou sestaveny pro ty nejnáročnější cestovatele.

Zdroj: HOLIDAY WORLD & REGION WORLD

O víkendu 16. a 17. března proběhne v PVA EXPO PRAHA souběžně také festival KOLEM SVĚTA, který nabídne možnosti setkání se slavnými cestovateli, poutavé přednášky, workshopy, ochutnávky cizokrajných jídel i bohatý program od exotických tanců po malbu mandal, malování hennou či pletení rasta copánků.

HOLIDAY WORLD & REGION WORLD se koná také v souběhu s 15. ročníkem výstavy obytných automobilů a karavanů FOR CARAVAN a se 7. ročníkem výstavy lodí a vodních sportů FOR BOAT. Více na www.holidayworld.cz.