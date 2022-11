Horský trek za gorilami

Na velmi malém území tohoto parku, ve vysokých sopečnatých pohořích můžete obdivovat zcela volně žijící horské gorily. Část z jejich populace je zvyklá na přítomnost lidí a díky tomu se nabízí jedinečná možnost stát se z bezpečné vzdálenosti alespoň na chvíli součástí jejich života. Zdolat zalesněné oblasti hřebenů, nepřístupný kluzký terén a téměř neproniknutelnou džungli navíc s doprovodem velmi častého deště je opravdu velmi fyzicky náročné i pro turisty se skvělou kondicí. Vidět horské gorily si prostě musíte zasloužit!

Zdroj: Mountain Gorilla

Zbytečná smrt samce Rafikiho

V předloňském roce byl bohužel zavražděn ugandskými pytláky alfa gorilí samec a vůdce stáda Rafiki, který zřejmě zaplatil svým životem svou důvěrou k lidem. Rafiky k sobě zřejmě pustil pytláka na takovou vzdálenost, ze které ho mohl velmi snadno napadnout. Byl nalezen mrtev s rozsáhlým poraněním břicha, které bylo způsobeno oštěpem. Díky společné rychlé práci bezpečnostních složek a ochránců národního parku byl Rafikiho vrah brzy dopaden a usvědčen z pytláctví. Felix Byamunama se po počátečním zapírání a snahou zbavení se viny neúmyslným zabitím v sebeobraně nakonec k zabití samce horské gorily přiznal a byl odsouzen na jedenáct let pobytu ve vězení. Snad tento přísný trest odradí ostatní pytláky po celém světě od podobných činů!

Zdroj: Mountain Gorilla

Ztráta alfa samce

Tímto činem ztratila početná gorilí skupina svého alfa samce, který ji chránil. Tlupa těchto goril byla zvyklá na lidskou přítomnost a s nástupem nového divoce žijícího samce by tato skupina ztratila statut habituované tlupy goril. Národní park by pak musel ukončit možnost návštěv turistů a přišel by tak o významné finanční prostředky, ze kterých se financuje jejich ochrana. Naštěstí se nástupcem samce Rafikiho stal mladší samec z té samé gorilí skupiny a tak je i nadále možné podpořit svou návštěvou parku Bwindi projekt na ochranu horských goril.

Zdroj: Mountain Gorilla

Mountain Gorilla

Značka Mountain Gorilla Coffee spolu s vámi finančně podporuje již několik let ochranu horských goril. Podporuje práci předních špičkových veterinářů z neziskové organizace Gorilla Doctors. Podporuje přirozenou reprodukci posledních goril na světě a přispívá k ochraně jejich zdraví a potřebné zdravotní péči.

Zdroj: Mountain Gorilla

Z každé zakoupené ekologicky pěstované kávy pocházející přímo od zemědělců a farmářů ze sopečného ugandského pohoří věnuje část finančních prostředků národnímu parku Bwindi. Doposud podpořili ochranu horských goril částkou 44 miliónu ugandských šilinků. Na počest výše zmíněného zavražděného samce Rafikiho do nabídky zařadili kávu Mountain Gorilla Coffee – Rafiki. Vychutnejte si jedinečnou, lahodnou chuť kávy ve směsi arabiky ze sopky Mount Elgon a robusty z nížinné oblasti. Horské gorily je třeba chránit a tímto způsobem můžete alespoň na dálku podpořit jejich šanci na život.