Hyperloop: Vítejte na nádraží budoucnosti

Systém Hypeloop bude přepravovat lidi mezi městy pomocí magnetické levitace, díky čemuž může dosáhnout rychlosti až přes 1000 km/h.

Systém se již rozvíjí po celém světě, ale nizozemská architektonická firma UNStudio, která spolupracuje s nizozemskou technologickou společností Hardt, nyní představila svoji představu trasy a nádraží budoucnosti.

Myšlenka UNStudia je, že každý terminál pro Hypeloop bude fungovat jako obrovská solární baterie, což by mohlo odstartovat přechod od závislosti na elektrárnách až po chytré ukládání energie při propojení s blízkými mikrosítěmi. Přebytečná energie, která by vznikla podél Hyperloopu, by mohla napájet plně autonomní automobily a autobusy, které by cestující využili pro dokončení své cesty.

Hyperloop je koncept vysokorychlostního transportního systému navrženého podnikatelem Elonem Muskem. Systém je založený na pohybu přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely. Kapsle mají pohánět lineární indukční motory a vzduchové kompresory. Jedním z měst, které mají zájem na vybudování hyperloopu, je Brno. Zdroj: Wikipedia



Předpokládá se, že v příštích 50 letech vzroste počet obyvatel ve městech o 40 %, proto je potřeba podpořit nový způsob přepravy. Všem je jasné, že vzhledem k ochraně životního prostředí je již alternativa k letecké dopravě více než nutná.

"Hyperloop je nejen reálná náhrada létání, ale i velký posun v oblasti cestování. Nabídne extrémní rychlost s přímým propojením velkých měst, což lidem dá možnost nejen pracovat, ale i trávit své volno novým způsobem," vysvětluje Ben van Berkel, hlavní architekt a zakladatel UNStudia.

Tým právě prozkoumává možnosti technologie hyperloopu v Evropě. Vytváří strategii územní a městské integrace. Výhodou je, že hyperloop nezatěžuje města zvukovými ani ekologickými emisemi.

„Přestože je vysokorychlostní železnice vítanou a pohodlnou možností při cestování na delší vzdálenosti, nikdy se nestala plnohodnotnou alternativou k létání. Hyperloop má v tomto směru mnohem větší šanci uspět, protože jeho stanice lze integrovat do dopravních uzlů ve městech a propojit je tak jednodušeji s ostatními druhy veřejné dopravy,“ říká architekt Arjan Dingsté.

Navrhovaný terminál byl představen jako mimořádně přizpůsobivý, ať už jde o rušné městské centrum, okraj nebo propojení s letištěm. Jedná se totiž o modulární systém, který navíc umožňuje stanici podle potřeby dovybavit. Počítá se s možností nadzemní i podzemní a s přidáním potřebných míst, ať už jde o odbavení zavazadel, zaparkování kol nebo o integraci malých parků a odpočívadel pro děti.

Hyperloop by měl sloužit celý den pro veřejnou dopravu a v období mimo špičku pro přepravu zboží. Díky rychlosti by tak bylo možné dovézt přímo na trhy do center měst čerstvé kvalitní potraviny. Zároveň se uvažuje o možnostech pomoci v lékařství, kdy při přepravě transplantátů hraje čas rozhodující roli.