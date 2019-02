Planeta, nebo plasty? 2. díl

Odklonit proud plastových odpadů mířících do moře

22. říjen 2018 - Významné společnosti se snaží omezit objem vyráběných a používaných plastů, ale co s plastovými odpady, které už jsou v řekách a na plážích a mohou se snadno dostat do oceánu?

Ke slovu se dostává společenství NextWave, jehož členy jsou například firma Dell a ochranářská skupina jménem Lonely Whale. Společenství zaměstnává lidi žijící v pobřežních oblastech, kteří sbírají odhozené plasty v okruhu asi padesáti kilometrů od vodních toků, aby se plastové odpady nedostaly do moře. Společenství NextWave se zatím soustřeďuje na dva typy plastů, jež se běžně nacházejí v mořském prostředí: nylon 6 a polypropylen.

Posbírané plasty se odvážejí do výrobních závodů, kde se znovu používají při výrobě nových plastových výrobků. Sběrná místa se budují tam, kde může mít čištění největší příznivý dopad a odkud je možné posbírané plasty snadno odvážet k již existujícím recyklačním zařízením. Rozhodování je založeno na odborných informacích pocházejících od chemiků Jasona Lochlina a vědecké spolupracovnice National Geographic Jenny Jambeckové.

Počítačová společnost HP dnes oznámila, že se připojí ke sdružení NextWave. Od roku 2016 spolupracuje s místními lidmi na Haiti, kteří sesbírali celkem 250 tun plastů, a společnost HP je použila při výrobě inkoustových zásobníků do tiskáren. V jedné tiskové zprávě se uvádí, že společnost HP navázala spolupráci s neziskovou společností First Mile Coalition s cílem zlepšit pracovní podmínky na Haiti a vytvořit 600 pracovních míst při sběru plastových láhví.

Partnerství se skupinou NextWave ohlásila také společnost Ikea. Nábytkářská společnost se kromě toho zavázala, že od roku 2020 přestane ve svých prodejnách používat jednorázové plasty a od roku 2030 bude při výrobě svých produktů využívat více udržitelných zdrojů, včetně recyklovaných plastů.

Ve sdružení NextWave je dnes deset společností, které mají v úmyslu využívat plasty sesbírané v Indonésii, Chile, Kamerunu, Dánsku a na Filipínách. NextWave dosud nemá k dispozici čísla vypovídající o tom, kolik plastů by se díky jejich úsilí nikdy nedostalo do oceánu, ale na svých internetových stránkách uvádí, že samotné partnerství se společností Dell zabránilo v posledních pěti letech úniku 1 360 tun plastů do světových oceánů.

Oprava: Tento článek byl aktualizován tak, aby obsahoval informaci, že společnost HP spolupracuje se sdružením First Mile Coalition na Haiti. Kromě toho jsme upřesnili typ plastů, s nimiž pracuje sdružení NextWave.

Letecká společnost American Airlines přestává používat plasty ve svých letištních saloncích

19. říjen 2018 - Společnost American Airlines letos v létě oznámila, že na palubě svých letadel přestane používat plastová brčka a míchátka na nápoje (viz níže). Představitelé společnosti nyní oznamují, že American Airlines ve svých letištních saloncích upustí od používání jednorázových plastů.

Společnost má salonky na letištích ve Spojených státech a na celém světě. Její zástupce říká, že v saloncích se nebudou podávat nápoje s brčky a nebudou se používat plastové příbory. Nebude nabízena voda v plastových láhvích a zákazníci, kteří si koupí potraviny s sebou, dostanou opakovaně použitelné sáčky.

Změny týkající se letištních salonků právě vstupují v platnost a brčka na palubách letadel se přestanou používat k prvnímu listopadu. Budou k dispozici pro ty, kdo o ně požádají, a plastová míchátka na nápoje budou nahrazena bambusovými tyčinkami.

Díky uvedeným změnám společnost sníží roční objem svých plastových odpadů o 32 tun.

Společnosti poskytující stravovací služby přestanou používat jednorázové plasty

18. říjen 2018 - Společnost Sodexo, která zajišťuje stravovací služby, učinila další krok k udržitelnosti: do roku 2019 bude asi 13 000 škol, pracovišť a zařízení fungovat bez plastových sáčků a míchátek.

Společnost Sodexo zajišťuje stravování formou bufetů pro mnoho zákazníků. Jedním z odběratelů je i ústředí společnosti National Geographic ve Washingtonu, kde jsou v nabídce vegetariánská jídla a používá se kompostovatelné nádobí.

Sodexo kráčí ve stopách dalších stravovacích gigantů, jimiž jsou Aramark a Bon Appétit. Jejich vedení letos v létě oznámilo, že přikročí k podobným opatřením.

Kromě plastových sáčků a míchátek má Sodexo v plánu do roku 2025 zcela přestat používat nádoby z pěnového polystyrenu. Plastová brčka jsou dnes už považována za diskutabilní předmět a budou k dispozici jen na požádání. Společnost doufá, že tímto krokem omezí jejich spotřebu.

Zástupce společnosti říká, že díky zmíněnému opatření se nepoužije 254 milionů plastových předmětů určených k jednomu použití, které by se jinak v prostorách společnosti spotřebovaly.

O rozhodnutí se pochvalně vyjadřují organizace jako Greenpeace a Světový fond na ochranu přírody, které říkají, že omezení spotřeby je hlavním a nejdůležitějším krokem k tomu, aby se plasty vůbec nedostaly na skládky a do moří. Tyto neziskové organizace stále naléhavěji žádají společnosti, které poskytují stravovací služby, aby snížily objem jednorázových plastů, které prodávají svým klientům.

„Jsme společnost, která slouží spotřebitelům na univerzitách, v nemocnicích, ve školách, na stadionech a mnoha dalších místech. Chápeme, že svým rozhodnutím snížit objem plastových odpadů můžeme ovlivnit řadu lidí a můžeme také ovlivnit užitek, jenž lidé z našich výrobků mají,“ uvedl ve svém tiskovém prohlášení Ted Monk, viceprezident pro firemní odpovědnost společnosti Sodexo.

Prezident Trump podepsal zákon o odstraňování plastových odpadů ze světových oceánů

12. říjen 2018 - Prezident Trump minulý týden podepsal zákon, který posílí snahy o odstranění plastových odpadů ze světových oceánů. Při té příležitosti pokáral některé státy, včetně Číny a Japonska, že „dělají z našich oceánů své skládky“.

„Jako prezident budu i nadále dělat všechno, co je v mých silách, abych zabránil jiným státům přeměňovat naše oceány ve skládky odpadů,“ řekl Trump při slavnostním podepsání zákona v Bílém domě. „Právě proto s potěšením – a musím přiznat, že s velkým potěšením – připojuji svůj podpis pod tento velmi důležitý zákon.“

Zákon byl schválen hlasy obou politických stran. Pozměňuje zákon o odpadech v mořích Marine Debris Act a financuje program až do roku 2022. Zákon podporuje snahy směřující k odstranění plastových odpadů ze světových oceánů a vybízí účastníky federálních obchodních jednání, aby naléhali na „vedoucí představitele států, kteří jsou odpovědní za velkou část znečištění moří“, a aby je přiměli zlepšit nakládání s odpady, jež skončí v moři.

Prezident souhlasil s demokratickým senátorem Sheldonem Whitehousem, jedním z navrhovatelů zákona, že součástí obchodních rozhovorů s Filipínami by měla být také otázka plastových odpadů. „Připadá mi to v pořádku, chápu to,“ řekl prezident. „Tam odtud přichází spousta odpadů.“

Trump také obvinil další nejmenované státy, že „zneužívají oceány“ a že jejich odpady pronikají k západnímu pobřeží Spojených států. „Vzniká tak velmi nespravedlivá situace,“ řekl.

„Je to neuvěřitelné, když se na to podíváte,“ podotkl Trump. „Lidé si to neuvědomují, ale celou dobu nás zaplavují odpadky z jiných zemí.“

Pláže Spojených států však ve srovnání s jinými zeměmi patří ještě k těm nejčistším. Výjimkou je pláž Kamilo na Havajských ostrovech, která je otevřená směrem k severnímu tichomořskému víru, kde se shromažďují odpadky v rozsáhlých odpadkových skvrnách. Většina plastových odpadů se ale hromadí v pobřežních oblastech a na plážích v rozvojových zemích, jež postrádají odpovídající systém sběru komunálních odpadů.

Japonsko už dlouhá léta patří k zemím s nejvyšším podílem recyklace a Čína přestala v průběhu letošního roku vykupovat plastové odpady z celého světa. Spojené státy byly jedním z největších vývozců recyklovaných plastů do Číny.

Restaurační řetězec Red Lobster nebude používat plastová brčka

1. října 2018 - Největší restaurační společnost na světě zaměřující se na plody moře, společnost Red Lobster, v pondělí oznámila, že od listopadu letošního roku bude ve svých sedmi stech restaurací nabízet plastová brčka pouze na vyžádání. Do roku 2020 bude nabízet pouze ekologicky odpovědnější náhrady plastových brček.

Představitelé společnosti Red Lobster říkají, že tímto opatřením ušetří více než 150 milionů plastových brček ročně a jejich konečným cílem je omezit problémy související se znečišťováním moří plastovými odpady.

„Jsme hrdí na to, že jsme prvním velkým restauračním řetězcem střední cenové kategorie, který se zavázal nepoužívat ve svých restauracích plastová brčka,“ uvedl ve svém prohlášení Kim Lopdrup, výkonný ředitel společnosti Red Lobster. „Je to smysluplný krok v našem dlouhodobém úsilí chránit světové oceány a mořské živočichy. Doufáme, že tím pomůžeme zvýšit povědomí veřejnosti o problémech spojených s plastovými brčky a povzbudíme i jiné podniky, aby zavedly podobné změny.“

Zástupce společnosti Red Lobster říká, že společnost hledá náhradu plastových brček, která uspokojí potřeby zákazníků s tělesným postižením.

Kalifornie schválila zákon, který omezí používání plastových brček v restauracích

20. září 2018 - Kalifornie se stala prvním americkým státem, jenž zavede částečný zákaz plastových brček. Restaurace už nebudou smět automaticky poskytovat hostům plastová brčka, ale zákazníci, kteří je potřebují, o ně budou muset požádat.

Restaurace, jež tento zákaz poruší, obdrží nejprve výstrahu, ale při opakovaném porušení bude pokutována až do výše 300 dolarů.

„Plasty přinesly do naší společnosti mnoho nového, ale naše posedlost vymoženostmi na jedno použití má ničivé důsledky. Planeta se topí v plastech všeho druhu – dusí ji brčka, láhve, obaly, sáčky a tak dále,“ uvedl ve svém prohlášení kalifornský guvernér Jerry Brown.

Nový zákaz přichází bezprostředně po předchozích zákazech plastových brček, které vydaly různé společnosti i města. Seattle se letos stal prvním velkým městem, jež zakázalo používání plastových brček v restauracích. Velké korporace jako United Airlines a Disney letos také oznámily, že mají v úmyslu vyřadit plastová brčka z nabídky pro zákazníky. Mnohé podniky a města také uvedly, že si ponechají zásobu plastových brček pro zákazníky, kteří o ně požádají.

Někteří ochránci životního prostředí vítají snahy omezit používání jednorázových plastů, ale zákaz plastových brček je vnímán poněkud rozporuplně.

Republikánští zákonodárci v Kalifornii byli proti zákazu: tvrdili, že zatíží malé podniky a nijak výrazně nepomůže zmírnit rozsáhlé znečištění. Plastová brčka tvoří méně než jedno procento plastů vyskytujících se v moři.

Zastánci tělesně postižených lidí také tvrdí, že zákaz používat brčka znamená nespravedlivou zátěž pro ty, kdo kvůli svému postižení nemnohou snadno pít bez brčka. Říkají, že papírové náhražky se rozpadají a kovové zase zraňují vnitřek úst.

Kalifornie sice není jediným americkým státem, jenž se snaží omezit používání jednorázových plastů, ale často se pokoušela iniciovat zákony na ochranu životního prostředí, zejména potom, kdy se Trumpova vláda rozhodla odstoupit od Pařížské dohody o změně klimatu, a zanechala tak po sobě vakuum, jak říká kalifornský guvernér Brown.

K tichomořské odpadkové skvrně míří obří sběrač odpadků

7. září 2018 - Kampaň, jejímž cílem je zbavit světové oceány plastových odpadků, dospěla k významnému mezníku: v sobotu vyplul ze San Franciska obrovský plovoucí sběrač odpadků s cílem vyčistit tichomořskou odpadkovou skvrnu.

V průběhu příštího roku projde zařízení nejtěžší zkouškou a bude hledat odpověď na obtížnou otázku: Dokáže technika získat převahu nad přírodou? Objevili inženýři z holandské nadace Ocean Cleanup první proveditelnou metodu, s jejíž pomocí bude možné odstranit z moře velké množství odpadů? Nebo divoké vlny Tichého oceánu roztrhají sběrač na cáry a udělají z něj další plastový odpad? A i když pacifické bouře přístroj nezničí, nepřiláká čisticí zařízení mořské živočichy, například delfíny nebo želvy, jež v něm uvíznou a přijdou o život?

„Myslím, že to nebude fungovat, ale doufám, že bude,“ říká George Leonard, vedoucí vědecký pracovník organizace Ocean Conservancy. „Oceán potřebuje veškerou pomoc, kterou mu můžeme zajistit.“

Společnost United Airlines zakázala na palubách svých letadel plastová brčka

7. září 2018 - Letecká společnost United Airlines se dnes připojila k dalším hráčům v oboru cestovního ruchu a přestala na palubě svých letadel používat plastová brčka a koktejlová napichovátka.

Místo toho začne od listopadu používat biologicky rozložitelné bambusové náhrady.

Stát Aljaška a americké letecké společnosti zakázaly plastová brčka už dříve v tomto roce a některá města, například Seattle, jejich použití rovnou zakázala zákonem.

Jako jeden z důvodů, proč začít používat udržitelnější druhy brček, citovali zástupci United Airlines tuto znepokojivou skutečnost: „Plastová brčka se nerozkládají a je téměř nemožné je recyklovat, a proto nelze vyloučit, že na naší planetě stále ještě existuje každé brčko, které bylo kdy vyrobeno a použito.“

„Je to malý, ale smysluplný krok ke zmenšení dopadu plastových odpadů na naše životní prostředí,“ uvedli představitelé společnosti v tiskovém prohlášení.

Pivovar Carlsberg přestane používat plastové kroužky, které drží pohromadě plechovky

7. září 2018 - Dánský pivovar Carlsberg se stane prvním výrobcem piva, který upustí od oněch strašných plastových kroužků držících pohromadě několik plechovek piva či jiných nápojů. Podle tiskové zprávy začne pivovar Carlsberg místo kroužků používat recyklovatelné lepidlo.

Představitelé společnosti také uvedli, že obsah plastů v tradičních držácích plechovek bude snížen o 76 procent.

A jak funguje lepidlo na plechovkách s pivem? Na boční stěně plechovky je kapka velmi silně držícího lepidla odolného vůči změnám teploty. Lepidlo drží pohromadě dvě či tři sousední plechovky. Chcete-li si jednu vzít, prostě ji utrhnete. Lepidlo bude později recyklováno společně s prázdnou plechovkou.

Pivovar Carlsberg popisuje svůj krok jako „první svého druhu v celém pivním odvětví“.

Společnost Disney přestává používat plastová brčka

27. červenec 2018 - Společnost Disney oznámila, že přestane používat jednorázová plastová brčka a míchadla téměř ve všech svých tematických parcích a střediscích. Zásada, která začne platit v polovině roku 2019, ušetří více než 175 milionů brček a 13 milionů míchadel, jež se každoročně spotřebují ve střediscích společnosti Disney.

Na vyžádání budou k dispozici papírová brčka a pro hosty s tělesným postižením vyvíjí společnost brčka, která nahradí dosavadní plastová. Společnost Disney také přestane používat polystyrenové šálky a sníží spotřebu jednorázových plastových tašek. Místo tašek na jedno použití budou mít hosté možnost koupit si opakovaně použitelné nákupní tašky.

Kromě toho společnost sníží o 80 procent množství plastů v pokojích pro hosty. Během několika příštích let začne ve svých hotelech a na výletních lodích používat pomůcky a zařízení, jež lze opakovaně naplnit. Tam, kde není možné omezit použití jednorázových plastů, je bude společnost Disney i nadále recyklovat a vhodným způsobem likvidovat.

Ve společnosti Disney se dodržují i další opatření chránící přírodu. V tematickém parku Království zvířat v Orlandu nepoužívají plastová brčka a víčka již od jeho otevření v roce 1998.

Úmysl přestat postupně používat brčka a další jednorázové plastové výrobky oznámily i další tematické parky včetně parků SeaWorld, Busch Gardens a Sesame Place. V tomto měsíci zakázali používat plastová brčka v Seattlu a San Francisco připravuje zákaz brček a dalších plastových předmětů od 1. července 2019.

V červenci 2018 získala společnost Disney povolení koupit nadnárodní mediální koncern 21st Century Fox, což je mateřská společnost National Geographic.