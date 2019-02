Posvátná Éllóra: Objevte fascinující tajemství největšího chrámu světa!

To místo má hned několik světových primátů. Zhruba 30 kilometrů severozápadně od města Aurangabad je v čedičovém útesu vytesáno 34 jeskynních svatyní a chrámů s celkovou délkou přesahující dva kilometry. Jde tak o jeden z největších náboženských komplexů na světě. A to není všechno. Když si návštěvníci myslí, že už nemohou být více udiveni, přijdou k monumentálnímu chrámu Kailás, který je největší stavbou svého druhu na světě. Jak mohl někdo před dávnými časy vytvořit něco takového?

Stroje na obloze

Posvátná lokalita Éllóra je v Indii odnepaměti pojmem. Zahraniční turisté tam ve velkém proudí od roku 1983, kdy se místo dostalo na seznam UNESCO.

O tom, kdy a jak komplex vznikl, se stále vedou dohady. Obecně lze říci, že první svatyně zde začaly vznikat někdy v pátém století. Nejprve byly buddhistické, později k nim přibyly hinduistické a zhruba v devátém století i džinistické. Zajímavé je, že všechna tři náboženství tu bez problémů existovala v toleranci a harmonii.

Vědce kromě stáří zajímá také autorství fascinujícího díla. Zde je situace ještě zamotanější. Existuje řada legend o tom, který mocný muž nechal kterou svatyni vystavět, ovšem potvrdit se nedá téměř žádná. Platí to také o zkazkách, podle nichž se při stavbě chrámů po obloze proháněly podivné létající stroje. Pomáhali snad našim předkům návštěvníci z vesmíru? Zatímco u prostých jeskyní vytesaných do skály se něco takového nejeví jako pravděpodobné, u jiných to už ale tak jasné není. Svou výzdobou, zpracováním a rozměry totiž berou dech. Přeborníkem je zejména chrám Kailás zasvěcený Šivovi.

Obr v bílém

I kdyby ho někdo postavil z cihel na rovné zemi, šlo by o podivuhodný stavitelský počin. Téměř 30 metrů vysoký chrám Kailás je ale vytesán z jednoho kusu skály a je největší monolitickou stavbou na světě. Navíc je zvenku i zevnitř doslova obsypaný sochami a reliéfy. Odborníci odhadují, že stavitelé museli odstranit asi 200 tisíc tun horniny, což jim zabralo zhruba 100 let.

Chrámový obr měl původně bílou omítku, aby se ještě více podobal zasněženému vrcholku svého předobrazu – tibetské hoře Kailás, která je v buddhismu, hinduismu i džinismu považována za posvátné místo. Její legenda je natolik silná, že přestože měří „jen" 6638 metrů, nikdo se dosud neodvážil vystoupat na její vrchol. Lidskou fantazii dodnes jitří také Éllóra. Ať už ji vystavěl kdokoli, nezbývá než smeknout před jeho umem.