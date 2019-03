Čína se pouští do boje proti znečištěnému ovzduší pomocí rostlin a stromů

V nejlidnatější zemi světa zemře denně 4000 obyvatel na srdeční a plicní problémy způsobené znečištěným ovzduším. Číňané proto intenzivně hledají cestu, jak se zachránit. O pomoc se teď obracejí na přírodu. Do tří let by u města Liou-čou mělo vyrůst město, kde bude víc rostlin než lidí.