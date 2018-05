Jak a kdy se ve světě oslavuje Nový rok?

Nový rok a dům



Anglie

Britové věří, že je bude štěstí provázet, když jejich práh na Nový rok jako první překročí mladý vysoký muž s tmavými vlasy, který jim přinese dary. Tento zvyk je známý pod názvem First Foot (První stopa).



Japonsko

Oshogatsu neboli konec roku je v Japonsku oslavován v rodinném kruhu. Tradicí je, že se celý dům uklidí a vyzdobí. Aby se všem následující měsíce dařilo, v dekoraci nechybějí borovicové větvičky (symbol dlouhověkosti), švestkové proutí (symbol ducha) a bambus (symbol růstu).



Portoriko

Stejně jako Japonci i v Portorikánci jsou zvyklí důkladně uklidit svůj dům. Ale nesoustředí se pouze na něj. Špinavé nezůstane ani jejich auto, zahrada ani ulice. Pro místní je velmi důležité vykročit do dalšího roku s čistým štítem. Mnozí také na Nový rok vyhazují plné kýble s vodou z oken, aby zastrašili zlé duchy z minulého roku.





Čína

Aby si Číňané pojistili štěstí, nechávají si vchodové dveře a okenní rámy pomalovat červenou barvou. A protože červené dekorace symbolizují zároveň bohatství a dlouhověkost, součástí novoročních tradic jsou červené lucerny, červené novoroční balíčky peněz pro děti a červené rakety pro manželské páry.



Dánsko

Lidé rozbíjejí 31. prosince připravené nádobí a talíře o dveře druhých, a to vše na znamení přátelství. Všichni si pak střepy nechávají pro porovnání, kdo má nejvíc přátel.

Nový rok a jídlo



Brazílie

V Brazílii věří, že do půlnocí by každý měl sníst sedm rozinek. Semena z nich pak nevyhodit a schovat si je do peněženky, aby se peníze nerozutekly. Součástí novoročních oslav je pak stejně jako u nás čočka. Luštěnina by se měla objevit v polévce, aby následujících dvanáct měsíců nebyla nouze o finanční prostředky.



Rakousko

Na Silvestra se prostřednictvím jídla slaví hned dvakrát. Podává se prasátko, protože se věří, že jde o symbol štěstí. A pak jako dezert – mátová zmrzlina, a to pro zajištění ekonomické stability v nadcházejícím roce.



Španělsko

Před půlnoci, než začnou hodiny odbíjet, si lidé připraví dvanáct kuliček hroznového vína a s každým úderem pak jednu snědí. Věří, že jim to v následujícím roce přinese štěstí. Dokonce je možné v obchodech koupit sáček s přesným počtem vína.

Nový rok a jeho začátek



Indie

Přestože je zde 1. leden oslavován, zdejší mají mnoho různých dat pro začátek nového roku. Mění se to region od regionu. V polovině dubna je pak oslavován začátek roku podle hinduistického kalendáře.





Kambodža

Kambodža je také fanouškem dubna jako začátku roku a pořádá třídenní oslavu, která je určena koncem sezóny sklizně. Řídí se stejným kalendářem jako Indie, kde začíná Nový rok, když slunce vstoupí do znamení Berana.



Izrael

Židovský svátek Roš Hašana přináší Nový rok na začátku podzimu, stejně jako islámský Nový rok (obvykle koncem září). Mnoho pravoslavných křesťanů pak slaví prvního září.

