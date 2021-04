Jak může finanční gramotnost ovlivnit váš život

Finanční gramotnost je velkým tématem současnosti. Ačkoliv se o ní často mluví, některým lidem její podstata stále uniká. Důkazem, že o penězích lze přemýšlet špatně, je počet exekucí a nesplacených úvěrů. Na druhé straně stojí lákavé investice slibující velké příjmy v budoucnosti a množství podnikatelských příležitostí. Jak ale najít rovnováhu mezi zdravým riskem a rozumným nakládáním s penězi? Klíčem je správné nastavení priorit.

Sjednávat si nevýhodné nebankovní půjčky na dovolené nebo si půjčovat na materiální věci, které slouží pouze k vyvolávání falešného obdivu druhých, rozhodně není tou správnou cestou. Investovat do vzdělání, rozvoje či nového podnikání se naopak může vyplatit. Problém spočívá v tom, že mnoho lidí neví, kam vlastně jejich peníze putují. Mít přehled o pravidelných výdajích je totiž prvním krokem k dosahování potřebných příjmů.

Dobrá práce a jak ji najít

V práci lidé stráví velkou část svého života. Další velkou část života spí a toho zbývajícího času už tolik není. Jednoduchou rovnicí z toho vyplývá, že by práce neměla být trestem, ale v ideálním případě koníčkem. Jakmile totiž něco děláte s láskou, přijde vytoužená odměna, kterou může být například slušný příjem. Klíčem je, aby si každý našel to, v čem je dobrý a zamyslel se, jak mu to může vydělat peníze.

Většina lidí bohužel stále považuje zaměstnání pouze za zdroj příjmu. Najdou si vzor životopisu, vyplní do něj své údaje a rozešlou ho do několika firem s různým zaměřením. Nejenže neví nic o potenciálních zaměstnavatelích, ale v podstatě nemají povědomí ani o práci, kterou by měli vykonávat. Takový postup je nejsnazší cestou do zabřednutí ve stereotypu a k nedělím otráveným myšlenkou na nadcházející pracovní týden. A tady se dostáváme k jádru problému. Získání finanční gramotnosti je totiž obvykle spojeno se změnou myšlení.

Někdo ke štěstí potřebuje vybudovat milionový byznys, jinému stačí pohodová kancelářská práce v příjemném kolektivu. A obojí je v pořádku. Důležité je najít si to své. Člověk s vizionářskou povahou nikdy nebude spokojený jako řadový zaměstnanec a tichý introvert obvykle netouží po pozornosti širokého okolí. Jedno ale mají společné – touhu dělat, to, co je baví a naplňuje. A v nejlepším případě by jim to samé mělo obstarávat i živobytí.

Je to i o penězích

Tvářit se, že práce vůbec není o penězích, je zcestné. Ne všichni můžeme být milionáři, a ne každý po životě milionáře touží. Účty za nezbytné výdaje ale zaplatit musíme, ať už k tomu potřebujeme vyšší či nižší částky. Je jasné, že na začátku kariéry nebo podnikání nebudou příjmy vysoké a možná bude potřeba se v mnohém uskromnit. Podstatné je kráčet po své cestě. Po několika menších či větších zaškobrtnutích, která se zkrátka objeví vždy, většina lidí dosáhne svého finančního cíle nebo se k němu alespoň přiblíží.

Důležité je si vše dobře spočítat. Součástí začátků podnikání by vždy měla být analýza počátečních i pravidelných výdajů a odhad příjmů, které by podnikání mělo přinést. Říká se, že risk je zisk (a v podnikání to obvykle platí), nicméně finanční rezervu pro případ neúspěchu nebo nečekaných výdajů byste rozhodně měli mít vždy. Přemýšlejte, jak své peníze zhodnotit, ale vždy také myslete na to, abyste je měli po ruce, když bude potřeba.

V podstatě stejná pravidla platí i pro zaměstnané. Asi každý před nástupem do nového zaměstnání provede výpočet čisté mzdy, aby zjistil, jaké budou jeho příjmy. Co už ale mnoho lidí neudělá, je porovnání těchto příjmů se svými výdaji. Je mzda dostačující nebo budete muset často sáhnout do finančních rezerv? Právě finanční rezerva je to, co byste měli vytvářet, ne snižovat. Myslete na to, aby vaše finanční odměny pokryly veškeré výdaje, bylo z nich možné pravidelně vytvářet rezervu, a aby vám část peněz zůstala “na útratu”.

Půjčka už při studiích – zlo nebo nástroj k úspěchu?

Půjčky jsou obecně považovány za něco negativního. Život je bez nich samozřejmě snazší, nicméně málokdo se v současné době obejde minimálně bez hypotéky nebo leasingu. Půjčky navíc nemusí být špatným nástrojem, pokud jsou využívány s rozumem a ke správným účelům. Z lidí, kteří si v minulosti museli brát studentské půjčky, aby dokončili vysněnou školu, jsou dnes úspěšní podnikatelé či manažeři. Získané peníze totiž použili uvážlivě a k jejich budoucímu zhodnocení.

Před uzavřením smlouvy o půjčce se vždy zeptejte sami sebe, zda ji sjednáváte z dobrých důvodů. Úvěry nejsou ničím neobvyklým, nicméně lidé s větším počtem půjček obvykle nekončí příliš dobře. Někdy se vyplatí s nákupem nebo investicí počkat a snažit se ušetřit co největší finanční rezervu. Čím nižší je pak půjčka, tím snáze se splácí. Ano, současní milionáři byli také ve svých začátcích nejspíše zadlužení a dostali se z toho. Ne každý má ale to štěstí. Proto myslete ve velkém, ale jednejte opatrně.

Lehce získal, těžko vrátil

Získání půjčky je dnes velmi snadné. Stačí sednout k počítači, vyplnit online formulář nebo poslat SMSku a peníze jsou během několika minut na účtu. Takové SMS nebo online půjčky mohou dobře posloužit, ovšem jen pokud máte na jejich splacení. V opačném případě může jeden chybný krok znamenat exekuce a dlouhodobé zadlužení. Sjednání úvěru také není pouze vaše věc, pokud jste uvedli někoho ze svých blízkých jako ručitele nebo za její splacení ručíte majetkem.

Je rozdíl mezi půjčkou na exotickou dovolenou a úvěrem, který vám zajistí peníze do začátku kariéry nebo na pokrytí akutních výdajů. Co však mají všechny půjčky společné je, že vyžadují splacení, a to v předem stanovené lhůtě. Před sjednáním půjčky je proto nejdůležitější připočítat její splátky k pravidelným měsíčním nákladům a poté si ujasnit, jestli je úhrada takových nákladů vzhledem k finančnímu rozpočtu reálná.