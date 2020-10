Kde si nejlépe užít podzimní přírodu? Brdy vás okouzlí!

Počasí přeje, listy stromů se barví do odstínů červené, hnědé a žluté, lesy provoněly podzimem. Přemýšlíte, kam se v pěkných dnech babího léta vydat? Zkuste to do přírody Brdské vrchoviny. Podzimní léto tu bývá neobyčejně kouzelné.

Zdroj: Wiki Commons