Boty Keen jsou ideální volbou pro ty, kteří touží po pohodlí

Značka Keen je jednou z těch společností, které jdou vlastní cestou, aniž by se dívaly na ostatní. Jejím posláním je vytvářet obuv, která je nejen funkční, ale také co nejvíce šetrná k životnímu prostředí. Při navrhování pohodlné obuvi nás společnost také nabádá, abychom trávili co nejvíce volného času venku, a zdůrazňuje, že outdoor není jen o zdolávání horských vrcholů, ale také o každodenní cestě do práce nebo o procházkách se psem!

Ekologická konstrukce obuvi s ohledem na planetu

Čím se boty Keen liší od nesčetných konkurentů?

V první řadě maximální ohleduplnost k životnímu prostředí! Společnost se zaměřuje na dlouhou životnost svých výrobků, aby nám mohly sloužit po mnoho sezón, a minimalizuje tak negativní dopad na životní prostředí. Společnost Keen vyrábí obuv tak, aby se vyhnula používání chemikálií nebezpečných pro životní prostředí, a proto 100 % obuvi této značky neobsahuje PFC. Společnost se rovněž zavázala ke snižování spotřeby vody, čehož dosahuje jejím kruhovým oběhem a výběrem pouze certifikovaných partnerů pro dodávky materiálů do továren společnosti Keen. Mnoho modelů navíc využívá recyklované syntetické materiály, přičemž některé boty byly vytvořeny až z 9 PET lahví!

Značka se také společensky angažovaná. V posledních letech, kdy jsme se potýkali s jednou z největších zdravotních krizí v historii, se společnost zaměřila na výrobu antibakteriálních masek a jejich rychlou distribuci těm, kteří je nejvíce potřebují. Bez povšimnutí nezůstaly ani nedávné události v Evropě. Značka opět podpořila ty, kteří to nejvíce potřebují, a věnovala mohutné finanční prostředky na humanitární činnost.



Široká nabídka modelů pro fanoušky a fanynky outdoorových aktivit. Značka nabízí pánskou i dámskou obuv Keen. Široký výběr modelů nám umožní přizpůsobit obuv našim outdoorovým plánům. Značka je známá zejména svými turistickými sandály, které poskytují maximální pohodlí a ochranu před mechanickými zraněními. V nabídce je však mnohem více modelů! Nízké i vysoké turistické boty jsou ideální na dlouhé procházky. Značka nabízí obuv ze syntetických materiálů i z kvalitní kůže.



Společnost Keen je také známá výrobou specializovanějších modelů obuvi pro dospělé i děti. Mnohé z výrobků mají drop 0 mm, takže po nich rádi sáhnou přírodní běžci nebo příznivci minimalistické obuvi. Značka nabízí také boty do vody, které jsou ideální pro venkovní (a mokré) aktivity.



Moderní řešení zajišťující pohodlí a bezpečnost. Značka se při navrhování obuvi zaměřuje na maximální pohodlí a bezpečnost uživatele. Zde vlastně začala celá historie společnosti! V roce 2003 si její zakladatelé položili otázku: mohou sandály ochránit prsty před zraněním? Odpovědí je jeden z nejznámějších designů značky, sandály s podrážkou, která obepíná prsty a chrání je před nárazy. Toto inovativní řešení s názvem KEEN.PROTECT dalo vzniknout výrobci, který je nyní zastoupen na více než 50 trzích po celém světě.

KEEN.PROTECT však není jedinou technologií, která má zajistit naše pohodlí. Společnost také sází na vlastní řešení v podobě voděodolných membrán nebo speciální gumové směsi. Díky tomu je obuv této značky nejen ekologická, ale také praktická a mimořádně funkční. Boty Keen se proto osvědčí v mnoha situacích, ať už na turistických stezkách nebo při každodenních aktivitách! V portfoliu značky tak jistě najdete boty, které budou dokonalým společníkem pro vaše každodenní dobrodružství. Je třeba také připomenout ekologickou a sociální odpovědnost značky, která se zavázala pomáhat lidem a životnímu prostředí na celém světě.