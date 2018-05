Konec plastů na jedno použití? Hra na slepou bábu skončila

Rostoucí počet plastů hrozivě ohrožuje ekosystémy Země, ničí řadu přírodních míst a škodí zvířatům, které se s plasty setkávají. Vlády a společnosti po celém světě však zatím ze svých návyků nechtějí ustoupit, přestože se problém stále zhoršuje.

V nedávném kroku k omezení plastových obalů se Evropská unie (EU) snažila zajistit, aby všechny obaly v celé Evropě byly od roku 2030 znovu použitelné nebo recyklovatelné.

Toto rozhodnutí přichází na popud Číny, která vydala zákaz dovozu cizího plastového odpadu. Analýza společnosti Greenpeace, která vcházela z celních údajů, totiž odhalila, že britské společnosti od roku 2012 přepravily do Číny a Hongkongu více než 2,7 milionu tun plastového odpadu, což jsou dvě třetiny celkového vývozu plastového odpadu ve Velké Británii.

5 sekund, 5 minut, 500 let

Kvůli hrozbě, že by se mohly plasty začít v Evropě hromadit, musejí úředníci EU hledat způsoby, jak celkově omezit znečištění odpady a plastem.

V rámci toho zahájil Brusel strategii pro plasty, která zahrnuje investice do výzkumu plastů ve výši 350 milionů eur (426 milionů USD).

Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise, popsal škodlivé účinky plastů na jedno použití v rozhovoru pro The Guardian: "Stačí pět sekund na jejich výrobu, pět minut na použití, a přitom potřebují až 500 let na rozložení."

Jako možnost se nabízí biologicky rozložitelná alternativa papíru. Britský řetězec supermarketů na Islandu oznámil, že do konce roku 2023 drasticky zredukuje nebo úplně odstraní plastové obaly používané na výrobky své značky.

Změna myšlení

V prosinci navíc podepsalo téměř 200 zemí během zasedání v Nairobi rozhodnutí Organizace spojených národů o odstranění plastů z oceánů.

"Pokud s tím nic neuděláme, do padesáti let budeme mít v oceánech víc plastu než ryb," upozornil Timmermans. Zároveň dodal, že pokud jde o použití plastů na jedno použití, "je to otázka mentality." Spotřebitelé budou muset přijmout fakt, že některé výrobky, na které si již zvykli, se časem stáhnou z prodeje.

"Jedním z problémů, kterému čelíme, je vysvětlit spotřebitelům, že některé možnosti, například pokud jde o barvu lahví, budou omezenější než dřív," vysvětluje Timmermans. "Ale jsem přesvědčen, že lidé nakonec pochopí, že když si nemůžou koupit svoji oblíbenou zelenou lahvičku, zbývá jim jen ta, která se může recyklovat, a změny přijmou."

V rámci opatření EU také vyhodnocuje způsoby zdanění plastů na jedno použití. Existují dokonce návrhy, že v budoucnu by to mohla být významná forma podpory rozpočtu.

Snahy o omezení a odstranění znečištění plasty jsou sice stále v počáteční fázi. Nicméně jsou zcela zásadní pro vyčištění našich oceánů a zabránění budoucnosti, ve které by se planeta Země stala jen obyčejnou skládkou odpadu.

