FOTOGALERIE: Ekologický resort s rotujícími budovami, které následují Slunce

Belgický architekt Vincent Callebaut odhalil plány na velkolepý ekologický resort na Filipínách s hotelovými domy a rotujícími budovami. „Cestovní ruch se stal nejdůležitějším průmyslem na mezinárodní úrovni. Proto je jeho potencionál, jak přispět k udržitelnému rozvoji, značný a my máme šanci ho podpořit,“ říká Callebaut.

Spirální uspořádání překrásného Nautilus Eco Resortu sleduje Fibonacciho sekvenci, kterou architekti používají jako "zlatý řez" pro vytvoření vizuálně přitažlivých návrhů.

V resortu bude možné ubytovat více než 500 hostů najednou. Celý resort budou vytvořen z opotřebovaných nebo recyklovaných materiálů z ostrovů. Bude plně soběstačný, pokud jde o energii a potraviny.

Fasády budou pokryty rostlinami a na střechách budou fotovoltaické panely s cílem zvýšit tepelnou setrvačnost budov, optimalizovat přirozené chlazení a generovat elektrickou energii. Dešťová voda bude znovu použita a špinavá biologicky recyklována ve stabilizačních nádržích, které budou sousedit se zahradami.

Někteří návštěvníci se na pokoji dočkají po celý den slunečního světla. Dvanáct spirálovitých budov totiž bude mít apartmány, které se budou otáčet za sluncem. Některé pokoje, pokud se nebudou používat, dokonce zmizí pod zemí.

Od počátku 80. let minulého století ekoturistika zkoumala způsoby, jak sladit společensko-ekonomický rozvoj společnosti s ochranou životního prostředí. Zdá se, že na Filipínách by se to mohlo povést.

