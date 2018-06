Lidé byli milión let druhem na vymření. Proč už nyní nejsou?

Například pro šimpanze se jako minimum pro udržení efektivní populace uvádí 21 tisíc jedinců.

Například před 1,2 miliónu let žilo podle nové studie z univerzity v Utahu na světě jen 18 500 příslušníků druhu Homo erctus (člověk vzpřímený), který byl tak na hranici vyhynutí, přestože se rozšířil do celého světa. Ohroženým druhem byli první lidé vlastně více než milión let.

Jedním z vedlejších důsledků omezené populace je i skutečnost, že lidé mají přes svůj počet v rámci druhu ve své DNA méně variací, než třeba příbuzní šimpanzi.

Populace prvních lidí se někdy zmenšovala až na 10 000 jedinců. Například před 70 00 lety způsobila supererupce sopky Tabo v dnešní Indonésii proměnu klimatu, která by se dala přirovnat k nukleární zimě. Pohromu přežilo podle odhadů nanejvýš 15 000 lidí.

