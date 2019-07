Malý norský ostrov chce jako první na světě zrušit čas

Jestli vám někdy přijde, že dny utíkají příliš rychle, možná stojí za to pořídit si letenku do Skandinávie. Norský ostrov se totiž naprosto rozhodl vzdát času.



Rybářská vesnice Sommarøy, kde žije přes 300 lidí a jejich hlavním zdrojem obživy je rybolov a cestovní ruch, je s pevninou spojena mostem. Navrhovatelé změn nyní vyzývají, aby se Sommarøy stal první zónou volného času na světě poté, co na nedávném zasedání ostrované podepsalit petici ve prospěch návrhu.

Kjell Ove Hveding, muž, který vede kampaň, se již setkal s poslancem parlamentu, aby projednal plány a výzvy k provedení tohoto kroku.



Hlavním důvodem je fakt, že během léta ostrov, ležící na západ od Tromsø a severně od polárního kruhu, nevidí slunce zajít za obzor po dobu 69 dní. Obyvatelé v tomto období času nevěnují příliš pozornosti - děti si hrají a lidé pracují nebo se potkávají třeba ve dvě hodiny ráno.



V případě úspěchu by měl Sommarøy v letních měsících i otevřený přístup k otevírací době, termínům a dalším situacím, které jsou závislé na čase.

"Pokud bude krok ke změně úspěšný a Sommarøy se stane právně bezčasovou zónou, budu nadšený nejen já, ale i ostatní lidé na ostrově, protože by se tak legalizoval náš způsob života," řekl Hveding.



„Už dlouho podléháme pravidlům, která určují hodiny. Ale proč bychom měli večeřet každý den v šest odpoledne a v určitý čas jít do postele? Proč si prostě neužít chvíle, které máme, a přestat si nechat neustále někým diktovat čas na práci i volno,“ dodal Hveding, podle kterého se určování hodin naprosto míjí s touhou po spontánnosti.



Rozhodnutí je částečně spojeno s rozhodnutím Evropské unie ohledně zrušení letního času do roku 2021, který byl učiněn v březnu tohoto roku, a který otevírá nové rozhovory k tématu.