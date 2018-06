Mláďata ze zoo celého světa. Podívejte se na vzácného nosorožce, žirafu nebo fenka

Naposledy v dubnu jsme vám přinesli zprávy o posledních přírustcích zoologických zahrad. Od té doby se narodila zase pěkná řádka nových jedinců a my vám přinášíme opět výběr toho nejlepšího.

Nejkrásnější mláďata roku 2011: narodila se v zoo

V Rosamond Gifford Zoo se na konci dubna radovali z přírůstku dvou fenků (Vulpes zerda) - samečka a samičky. A radost to byla opravdu upřímná, a možná ještě větší než obvykle. "Naposledy se nám v zoo narodili fenci před dlouhými 21 lety," říká Ted Fox, ředitel zoologické zahrady. "Je to o to větší radost, protože tento druh se v zajetí špatně rozmnožuje." Fenci dosáhnou dospělosti za šest až devět měsíců. Pak se jejich cesty rozdělí, každý poputuje do jiné zoo.

Domovem fenka berberského je poušť severní Afriky, Sinajský a Arabský poloostrov. "Ožívají" v noci, kdy jim chladnější teploty usnadňují život. Součástí jejich adaptačních schopností jsou i velké uši (u mláďat není jejich velikost vzhledem k tělu tase tak nápadná - o to je ale výraznější v dospělosti - podívejte se do naší fotogalerie)

VIDEO: Lední medvěd použil nástroj, aby utekl ze zoo. Jak chytrá jsou zvířata?

V Blackpool Zoo se na začátku června narodili dva lachtani - také samička a sameček. Oběma se daří výborně a v současnosti začínají opatrně prozkoumávat bazén a okolí. Lachtani jsou ohrožení a mnoho druhů je na hranici vymření. Lov lachtanů je přísně zakázán.

Po necelém roce březosti porodila v zoo v Tel Avivu samice nosorožce bílého zdravé mládě, samečka. Program věnující se bílým nosorožcům v této zoologické zahradě je součástí celoevropského ochranářského projektu, který se snaží zachránit tato vzácná zvířata.

Jižní poddruh tohoto savce je nejrozšířenější ze všech nosorožců (přesto se odhaduje jejich počet kolem 8500 jedinců, což nijak závratné číslo není). Avšak jeho severní poddruh je kriticky ohrožen a podle informací z roku 2008 je ve volné přírodě vyhynulý. Podle pozorování z ledna roku 2010 by se však ve volné přírodě v Súdánu mohlo vyskytovat ještě několik jedinců, které potřebují zoologové získat pro rozmnožení čtyř nosorožců dodaných do Afriky ze zoo. O projektu záchrany si přečtěte v našem článku od ředitelky ZOO Dvůr Králové, Dany Holečkové. Tato zoologická zahrada hraje v jejich záchraně klíčovou roli…

Poslední záchrana severního nosorožce bílého. Podílí se na ní ZOO Dvůr Králové

Podívejte se na tento vzácný okamžik - porod nosorožce v izraelské zoo:

V zoo v Nashville se narodilo žirafí mládě (samička). Domovem žirafy masajské jsou jinak keňské a tanzanské pláně. Mládě je po narození vysoké až dva metry a může vážit 50 až 80 kilogramů - a přesto je schopné se do 20 minut po narození postavit na vlastní nohy. Březost je u žiraf velmi dlouhá a trvá až 480 dní.

Žirafu najdete stejně jako mnoho ostatních afrických zvířat na červeném seznamu IUCN v kategorii nižší riziko ohrožení. Žirafy bývají často oběťmi pytláků, například kvůli střapci na svém ocasu, který je prodáván jako suvenýr nebo se jím odhání dotěrný hmyz.

A nakonec zavítáme do pražské zoologické zahrady. Tady se nedávno vylíhla mláďata (poprvé po třech letech) seriemy rudozobé. Tento pták obývá oblasti od východní Bolívie a střední Brazílie po střední Argentinu. Mezi místními obyvateli jsou oblíbeny především proto, že loví hady a jiné obtížné živočichy. Doma odchované seriemy domorodcům slouží jako hlídači. Žádná blížící se osoba nebo zvíře totiž neunikne jejich pozornosti.

Úvodní foto: Zoo Perth

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: