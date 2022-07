Národní park Bükk v Maďarsku: užijte si pobyt na zámku i pěší turistiku

Pokud sníte o skvěle strávené dovolené v přírodě, nemusíte jezdit do exotických destinací daleko od Česka. Jeden takový pohádkový národní park je totiž i v nedalekém Maďarsku, a to konkrétně Národní park Bükk. Jak si zde pobyt co nejlépe užít a co všechno navštívit?

Zdroj: berni0004 / Shutterstock.com