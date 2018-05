NAT GEO WILD: Exkluzivní premiéry dokumentů z tajného života velkých šelem vás uhranou

Dokumentární televize Nat Geo WILD uvádí Týden s velkými kočkami, velkou televizní událost, kdy se jako diváci dostanete do bezprostředního kontaktu s majestátními šelmami. Odhalíte jejich soukromý život, taktiky boje o přežití, ale i vztahy ve smečkách nebo v divočině jako takové.

Týden s velkými kočkami se vrací již potřetí. Jde o další pokračování a rozšíření snahy Big Cats Initiative, dlouhodobého úsilí National Geographic Society a Nat Geo WILD zastavit pytláctví, chránit přirozené prostředí šelem a zdůraznit, že podobná pomoc je pro záchranu velkých šelem po celém světě nezbytná.

Sledujte nejlepší záběry, které naše kamery zachytily na často neobvyklých a nebezpečných cestách s cílem dostat se do blízkosti velkých koček. Sledujte úchvatné dokumenty na Nat Geo WILD. Jsou to králové a královny džungle…kultovní zvířata s neuvěřitelnou silou, rychlostí, hbitostí a krásou, kterou člověka fascinují po celé generace. Jsou to lvi, tygři, gepardi, pumy, a další, všichni příslušníci divokých šelem a Nat Geo WILD jim znovu dává šanci předvést se v záři reflektorů.

Podívejte se na ukázku, jak může vypadat útok velkých koček:

Americký tygr (premiéra čtvrtek 7. února v 18:00 hodin)

Tygr je symbolem Asie a její přírody. FOTO: Thinkstock

V našich představách je vidíme potulovat se džunglí, ale pravda je taková, že mnoho tygrů v současné době nikdy žádnou divočinu nespatřila. Velká část jejich populace totiž žije v zajetí.

Tygřice Princess (Princezna) je "americký tygr". Je vzdálenou příbuznou svých divokých předků. Neví ani, jak se správně loví. Většinu amerických tygrů nenajdete v zoo, jak byste asi předpokládali, ale našli byste je v péči soukromých majitelů. V těchto "sbírkách" najdete dvakrát více tygrů než v divoké přírodě. Tato skutečnost snad přispěje k změnám zákonů, a mohlo by to skončit zákazem podobných soukromých chovů.

Co takové chovy znamenají pro divoké, volně žijící šelmy? Dolkument se zabývá složitým vztahem mezi lidmi a největšími kočkovitými šelmami na světě…

Tajemná kočka (premiéra v pátek 8. února v 18:00 hodin)

Filmař Christian Baumeister propadl jaguárům celým svým srdcem. Jeho snaha zachytit je na kameru po letité práci nepřišla nazmar. V jeho dokumentu uvidíte záběry, jaké jste ještě nikdy nemohli spatřit. Christianovi se totiž naskytla vzácná příležitost zachytit jaguára při lovu. Už jenom zachytit toto stále se skrývající a plaché zvíře je skoro zázrak, natož jej natočit přímo při lovu. Ale Christianovi se to povedlo a vy si tento vzácný okamžik můžete vychutnat také.

Útok velkých koček (premiéra v sobotu 9. února v 18:00 hodin)

Venku běhá téměř 40 různých druhů divokých koček, ale jen čtyři z nich tvoří velkou kočičí skupinu: lev, tygr, levhart a jaguár. A jsou vyzbrojeni arzenálem zbraní a svým neohroženým postavením. V jejich světě není nic, co by bylo zanedbatelné a mnoho věcí vás překvapí.

Takže se připravte na dobrodružné lekce o tom, co dělá velké kočky velkými kočkami. Je to řev? Zuby? Možná, že to je jejich potrava, protože se určitě neživí kočičím žrádlem a nevymetají odpadkové koše. My se kromě jiného podíváme na jejich velikost, rychlost, drápy a lovecké schopnosti, a ještě mnohem více.

